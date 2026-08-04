Rekord-Tag: So heiß war es am Dienstag in Österreich

Rekorde um Rekorde sind am Dienstag, 4. August 2026, im Temperaturbereich in Österreich gebrochen worden. Der Allzeitrekord aus dem Jahr 2013 wurde dabei regelrecht pulverisiert und liegt nun bei exakt 41 Grad.

Bei den Hitze-Rekorden ist am Dienstag vor allem im Osten Österreichs kaum ein Stein auf dem anderen geblieben. Angeführt von unglaublichen 41,0 Grad aus Wien-Stammersdorf haben noch zwei weitere Wetterstationen den alten Allzeitrekord gebrochen. Dieser lag bei 40,5 Grad und wurde im August 2013 in Bad Deutsch-Altenburg gemessen. Apropos Bad Deutsch-Altenburg: Das war der einzige Ort in den Top 10, der keinen neuen Rekord verbucht hat. Das aber auch nur denkbar knapp, hatte es dort doch 40,4 Grad.

Dienstag-Hotspots in Wien und Niederösterreich

Insgesamt wurde an neun Stationen der GeoSphere Austria am Dienstag der 40er geknackt, darunter neben Stammersdorf mit der Inneren Stadt auch noch eine zweite Wiener Station. Die höchsten Temperaturen wurden jedenfalls allesamt entweder in Wien oder in Niederösterreich gemessen, in der folgenden Infobox findet ihr die heißesten Orte des Tages, an denen es auch offizielle Messstationen gibt.