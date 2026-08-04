Dolomiten: Österreicher (20) nach Schluck aus Bergsee ins Krankenhaus geflogen

Ein Schluck Wasser aus einem Bergsee steht im Verdacht, einen Rettungseinsatz für einen 20-jährigen Wanderer aus Österreich in den Belluneser Dolomiten ausgelöst zu haben.

In den Dolomiten kam es zu einem Rettungseinsatz.

In den Dolomiten kam es zu einem Rettungseinsatz.

Der junge Mann war am Freitagvormittag gemeinsam mit zwei Freunden im Gebiet von Mondeval unterwegs, als er kurz nach dem Trinken aus dem kleinen Alpensee mutmaßlich von dem Seewasser heftige Bauchschmerzen bekam.

Wasser als Ursache?

Nachdem seine Begleiter umgehend den Notruf wählten, ortete die Besatzung eines Rettungshubschraubers die Gruppe. Der Österreicher wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus von Belluno geflogen, wobei laut dem italienischen Medium „Südtirol News“ derzeit noch unklar ist, ob tatsächlich das Wasser die plötzlichen Beschwerden verursacht hat.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.08.2026 um 18:40 Uhr aktualisiert