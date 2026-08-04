Bub (4) trieb leblos im Wasser: Kind reanimiert

In einem Freizeitbad im Bezirk Grieskirchen ist ein vierjähriger Bub nach einem Badeunfall erfolgreich reanimiert worden. Zwei Ersthelfer reagierten sofort und retteten dem Kind mit ihrem schnellen Eingreifen das Leben.

Ein vierjähriger Bub ist am Dienstagnachmittag in einem Freizeitbad im Bezirk Grieskirchen (Oberösterreich) nach einem Badeunfall erfolgreich reanimiert worden. Zwei Ersthelfer reagierten geistesgegenwärtig und konnten das Kind retten.

Kind trieb reglos im Wasser

Gegen 15.40 Uhr bemerkte eine 35-jährige Frau aus dem Bezirk Hartberg (Steiermark) einen leblosen Buben im Wasser. Sie zog den Vierjährigen, der aus Tschechien stammt, sofort aus dem Becken und begann umgehend mit der Wiederbelebung. Ein 39-jähriger Mann aus dem Bezirk Melk (Niederösterreich) wurde auf den Vorfall aufmerksam und unterstützte die Frau bei den Reanimationsmaßnahmen. Gemeinsam gelang es den beiden, den Jungen wieder ins Bewusstsein zu bringen.

4-Jähriger erfolgreich reanimiert

Nach der Erstversorgung wurde der Vierjährige gemeinsam mit seinem Vater mit dem Rettungshubschrauber zur weiteren Überwachung in ein Krankenhaus geflogen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte sich der Bub in einem unbeaufsichtigten Moment von seinen Eltern entfernt haben. Ohne Schwimmhilfe fiel er anschließend ins Wasser.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.08.2026 um 19:16 Uhr aktualisiert