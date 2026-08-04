Gewitter- und Hitzewarnung am Mittwoch: Wo es kracht und wo es heiß wird

Das Wetter stellt sich am Mittwoch ähnlich dar wie schon am Dienstag. Im Osten wird es brütend heiß, auch der 40er ist wieder in Sicht. Im Westen könnte es ab den Nachmittagsstunden krachen, die GeoSphere warnt auch.

In ganz Österreich wird bis in den Nachmittag hinein am Mittwoch, 5. August 2026, verbreitet die Sonne scheinen. Doch dann bilden sich langsam über den Bergen regional größere Quellwolken und auch einige Gewitter. Diese treten vor allem von Vorarlberg bis hin zur Obersteiermark sowie in Osttirol und Oberkärnten auf. Und die Meteorologen der GeoSphere Austria, die auch eine Warnung für Teile des Landes ausgesprochen haben, warnen außerdem: „Lokal können diese auch intensiv ausfallen.“

©GeoSphere Austria Die GeoSphere Austria warnt auch am Mittwoch wieder vor allem im Westen und der Landesmitte vor Gewittern.

Wo keine Gewitter in Österreich zu erwarten sind

Vielerorts den ganzen Tag trocken dürfte es dagegen im Flachland bleiben. Doch nicht nur das, im Süden und Osten wird es wohl auch strahlend blau werden und bleiben, laut Experten sind kaum Wolken am Himmel zu erwarten. Abseits der Gewitter weht der Wind nur schwach bis mäßig – und das alles bei Frühtemperaturen zwischen 14 und 26 Grad und Höchstwerten zwischen 32 und 40 Grad. Am heißesten wird es dabei wieder im Osten sein – genau dort, wo am Dienstag der neue Hitzerekord aufgestellt worden ist. Alles zu den Dienstags-Temperaturen könnt ihr auch hier nachlesen: Rekord-Tag: So heiß war es am Dienstag in Österreich. Auch vor der Hitze wird am Mittwoch noch einmal gewarnt. Mehr dazu – inklusive Hitzekarten – könnt ihr hier bei uns nachlesen: Extreme Hitze in Österreich: Karten zeigen, wo 40 Grad möglich sind.