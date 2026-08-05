Schluss mit dem Paragrafen-Dschungel: Regierung will Hitzeschutz in Wohnungen und Schulen erleichtern

Weniger Bürokratie für Klimaanlagen, bauliche Nachrüstung für ältere Schulen: Die Regierung möchte den Hitzeschutz in Wohnungen und Schulen erleichtern.

Genauso wie es selbstverständlich sei, dass die Wohnungen im Winter warm seien, müsse man dafür Sorge tragen, Kühlung im Sommer zu ermöglichen, heißt es von Vizekanzler Babler (SPÖ).

Genauso wie es selbstverständlich sei, dass die Wohnungen im Winter warm seien, müsse man dafür Sorge tragen, Kühlung im Sommer zu ermöglichen, heißt es von Vizekanzler Babler (SPÖ).

Schnellerer Schutz vor der Sommerhitze: Die Bundesregierung hat per Ministerratsvortrag beschlossen, den Einbau von Klimaanlagen in Wohnungen und Schulen bürokratisch zu vereinfachen. Zudem stehen bauliche Nachrüstungen für ältere Schulgebäude auf dem Plan.

Wer heute eine Klimaanlage einbauen will, scheitert oft am Paragrafen-Dschungel

Nach Ansicht der Regierung erschwert das aktuelle Recht Hitzeschutz und Kühlung maßgeblich: Mieter, Eigentümer und Gewerbetreibende stoßen beim Einbau von Klimaanlagen oder Sonnenschutz derzeit noch auf zu hohe Hürden. Eigentümer brauchen das Ja aller Miteigentümer, Mieter müssen ein „besonderes Interesse“ und die Marktüblichkeit nachweisen. Eine Gesetzesänderung im Herbst soll diese Hürden nun endlich abbauen.

Rechtliche Grundlagen für den kommenden Sommer

Auch an den Schulen wird der Hitzeschutz hochgefahren: Orientiert an den Warnstufen von GeoSphere Austria sollen künftig regionale Maßnahmen bei extremer Hitze greifen. Die Bundesregierung erarbeitet dazu mit den Ländern und Schulpartnern die rechtlichen Grundlagen für den kommenden Sommer.

Das Bildungsministerium setzt verstärkt auf Schulinfrastruktur

Neben baulichen Aufrüstungen im Bestand stehen Beschattungen, Fenstertausch, Hitzeschutzfolien sowie Begrünungen und Entsiegelungen von Schulhöfen auf dem Plan. Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) fordert kühle Wohnungen im Sommer als selbstverständlichen Standard. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) dringt auf einen raschen Abbau von Bürokratiehürden für einfache Lösungen, während Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) auf thermische Sanierung setzt: Gut gedämmte Gebäude verhindern das Aufheizen gar nicht erst.