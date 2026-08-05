ÖAMTC warnt: Zweite Reisewelle rollt auf Österreichs Straßen zu

Der ÖAMTC warnt: Besonders auf den klassischen Transitrouten in Salzburg, Tirol, Kärnten und der Steiermark ist kommendes Wochenende mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen.

Um den Ausweichverkehr durch die umliegenden Gemeinden zu verhindern, greifen auf der Tauern Autobahn (A10) in Salzburg am Samstag, dem 8. August, verschärfte Maßnahmen.

Um den Ausweichverkehr durch die umliegenden Gemeinden zu verhindern, greifen auf der Tauern Autobahn (A10) in Salzburg am Samstag, dem 8. August, verschärfte Maßnahmen.

Wer am kommenden Wochenende auf Österreichs Hauptverkehrsrouten unterwegs ist, braucht starke Nerven. Der Mobilitätsclub ÖAMTC rechnet erneut mit massivem Kolonnenverkehr auf den Nord-Süd-Verbindungen. Neben einer zweiten großen Reisewelle aus den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg sorgt auch der beginnende Rückreiseverkehr aus dem Süden für überlastete Straßen: In Dänemark sowie Teilen Deutschlands neigen sich die Sommerferien dem Ende zu.

Die wichtigsten Stau-Punkte im Überblick: Salzburg: A1 (West Autobahn im Großraum Salzburg) sowie A10 (Tauern Autobahn vor den Baustellenbereichen Flachauwinkel–Golling, vor Mautstellen, Tunnelketten und im Großraum Spittal an der Drau)

Tirol: A12 (Inntal Autobahn im Großraum Innsbruck und am Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden), A13 (Brenner Autobahn auf dem gesamten Verlauf, vor allem im Großraum Innsbruck, an der Mautstelle Schönberg und im Baustellenbereich der Luegbrücke) sowie B179 (Fernpass Straße zwischen Füssen und Nassereith)

Kärnten: A11 (Karawanken Autobahn vor dem Karawankentunnel)

Steiermark: A2 (Süd Autobahn im Baustellenbereich Modriach–Packsattel) und A9 (Pyhrn Autobahn vor dem Bosruck- und Gleinalmtunnel sowie an der Grenze Spielfeld)

Zusatz-Sperren auf der A10 am Samstag

Um den Ausweichverkehr durch die umliegenden Gemeinden zu verhindern, greifen auf der Tauern Autobahn (A10) in Salzburg am Samstag, dem 8. August, verschärfte Maßnahmen. Neben den bestehenden Transitsperren werden an den Anschlussstellen Kuchl und Golling temporäre Auf- und Abfahrtssperren für alle Verkehrsteilnehmer eingerichtet.

Anschlussstellen Kuchl und Golling: Ausfahrt Kuchl (Richtung Süden): Gesperrt von 06:00 bis 16:00 Uhr

Beide Auffahrten Golling: Gesperrt von 06:00 bis 16:00 Uhr

Der Mobilitätsclub rät allen Reisenden, sich vor Fahrtantritt eingehend über die aktuelle Lage und bestehende Sperren zu informieren.