Nach Explosion auf Grundstück: Mann löscht sich selbst im Pool

Ein gemütlicher Abend mit Lagerfeuer endete für einen 52-jährigen Mann aus dem Bezirk Rohrbach in einem schweren Unfall. Beim Versuch, ein bereits erloschenes Feuer erneut zu entfachen, kam es zu einer Explosion.

Der Mann wollte noch ein Foto von seinem Lagerfeuer machen, kurz darauf kam es zur Explosion.

Der Mann wollte noch ein Foto von seinem Lagerfeuer machen, kurz darauf kam es zur Explosion.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend, dem 4. August 2026, gegen 22 Uhr auf einem Grundstück im Bezirk Rohrbach. Der 52-Jährige wollte nach eigenen Angaben noch ein Foto von einem zuvor entzündeten Lagerfeuer machen. Als er bemerkte, dass das Feuer bereits erloschen war, wollte der Mann eine brandbeschleunigende Flüssigkeit über die Glut gießen. Dabei kam es jedoch zu einer plötzlichen Explosion des Behälters.

Mann rettete sich selbst in Pool

Durch die Explosion gelangte die Flüssigkeit auf den Körper des 52-Jährigen und entzündete sich. Der Mann reagierte sofort und lief zu einem nahegelegenen Pool, in dem er sich selbst löschen konnte. Seine 51-jährige Lebensgefährtin setzte anschließend den Notruf ab und alarmierte die Rettungskräfte.

Rettungshubschrauber brachte Verletzten ins AKH Wien

Nach der Erstversorgung wurde der 52-Jährige mit Verbrennungen unbestimmten Grades in das Allgemeine Krankenhaus der Stadt Wien geflogen. Die genauen Umstände des Unfalls werden nun von den zuständigen Behörden geprüft.