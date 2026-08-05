Sengende Hitze in Ost-Österreich: Heute könnte es noch heißer werden als gestern

Die Hitzewelle rollt unaufhaltsam weiter. Auch heute drohen im Osten Österreichs Rekordwerte von bis zu 41 Grad - lokal sogar mehr.

In Österreich wurden am gestrigen 4. August 2026 neue Temperatur-Höchstwerte erreicht: Mit 41 Grad am Dienstagnachmittag in Wien-Stammersdorf verzeichnete die Geosphere Austria die höchste je im Land gemessene Temperatur. Der bisherige Allzeitrekord stammte aus dem Jahr 2013, als in Bad Deutsch-Altenburg (Niederösterreich) 40,5 Grad registriert wurden. Dieser Wert wurde an diesem Tag gleich an mehreren Orten überschritten – unter anderem auch in Langenlebarn (40,7 Grad) und St. Pölten (40,6 Grad).

Mittwoch, 5. August: Bereits über 36 Grad am Vormittag

Die Hitzewelle hält jedoch unvermindert an und könnte am heutigen Mittwoch ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen. Vor allem im Wiener Becken, im Wein- und Industrieviertel sowie im Nordburgenland drohen extreme Spitzenwerte von bis zu 41 Grad – lokal sind sogar noch höhere Temperaturen nicht ausgeschlossen. Präzise Vorhersagen gestalten sich jedoch schwierig.

©tauernwetter.at Auch für heute Mittwoch drohen im Osten wieder extreme Temperaturen.

Natürlicher Kühlungseffekt durch Bodenverdunstung fehlt

Nach meteorologischer Einschätzung von Tauernwetter lässt sich diese extreme Hitze vor allem auf die anhaltende Dürre zurückführen: Wegen der fehlenden Bodenfeuchtigkeit fällt der natürliche Kühlungseffekt durch Verdunstung nahezu komplett aus. Normalerweise entzieht dieser Prozess der Luft Energie und dämpft so den Temperaturanstieg – ein Effekt, der im Osten des Landes derzeit kaum noch greift. Wie stark der Osten des Landes inzwischen ausgetrocknet ist, spiegelt sich auch in den Nächtlichen Messwerten wider.

Luftfeuchtigkeit in Wien lag in der Nacht nur bei rund 30 Prozent

So lag die relative Luftfeuchtigkeit in der Nacht auf Mittwoch in Wien-Innere Stadt bei lediglich rund 30 Prozent, während sie in Bad Deutsch-Altenburg konstant unter der 35-Prozent-Marke blieb. Die in den Gebäuden und Straßenzügen der Wiener Innenstadt gespeicherte Wärme verhindert eine nächtliche Abkühlung, was die relative Luftfeuchtigkeit dort auch nachts auf einem extrem niedrigen Niveau hält.