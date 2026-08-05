Neue Parship-Studie: 2 von 3 sind mit ihrem Sexleben zufrieden

Wie steht es um das Sexualleben der Österreicher? Der aktuelle Parship Summer Love Report zeigt: Während 90 Prozent ihre sexuellen Bedürfnisse genau kennen, ist knapp zwei Drittel mit ihrem Sexleben tatsächlich zufrieden.

Je älter, desto klarer: Warum die Generation 40+ genauer weiß laut der neuen Studie am besten, was sie im Bett will.

Je älter, desto klarer: Warum die Generation 40+ genauer weiß laut der neuen Studie am besten, was sie im Bett will.

Der aktuelle Parship Summer Love Report (repräsentativ für 1.069 Österreicherinnen und Österreicher von 18 bis 75 Jahren) zeigt: Neun von zehn Befragten kennen ihre sexuellen Bedürfnisse genau, 56 Prozent leben diese voll aus und zwei Drittel (66 Prozent) sind mit ihrem Sexleben zufrieden. Menschen ab 40 wissen genauer, was sie wollen, und sind trotz seltenerem Sex ebenso zufrieden wie Jüngere. Ein Drittel ist mindestens einmal pro Woche sexuell aktiv, ein weiteres Fünftel monatlich. Aufklärungsbedarf bleibt jedoch: Nur die Hälfte fühlte sich in der Jugend ausreichend informiert.

60 Prozent der Befragten hätten gern mehr Sex

Sex ist ein intimes Thema – deshalb schwiegen dazu 25 Prozent der Frauen und 13 Prozent der Männer. Von den Antwortenden ist gut ein Drittel (34 Prozent) wöchentlich und 20 Prozent monatlich aktiv. Der Wunsch nach mehr ist groß: 60 Prozent hätten gerne mindestens einmal pro Woche Sex. Bei den Männern klafft die Lücke zwischen Wunsch (73 Prozent) und Realität (38 Prozent) besonders stark auseinander (35 Prozentpunkte Unterschied), während Frauen realistischer liegen (47 zu 30 Prozent). Zudem glauben 55 Prozent der Männer, dass guter Sex auch ohne Liebe funktioniert – bei den Frauen sind es nur 36 Prozent.

„Scham und Angst vor Ablehnung können das Ansprechen sexueller Bedürfnisse erschweren“

Parship-Psychologin Caroline Erb: „Das eine ist die Quantität, das andere die Qualität und das Erkennen und Ansprechen eigener Wünsche und Bedürfnisse. Nähe, Verbundenheit, aber auch eine gewisse aufregende Spannung zwischen zwei Menschen sind gute Voraussetzungen, sich fallen lassen zu können und seine Wünsche realisieren zu können. Scham und Angst vor Ablehnung können das Ansprechen sexueller Bedürfnisse erschweren. Umso wichtiger erscheint es gut wahrzunehmen, was sich emotional und körperlich stimmig anfühlt, dann fällt auch eine offene Kommunikation darüber viel leichter.“

Ergebnisse der Studie zusammengefasst: 90 Prozent der Österreicher:innen kennen ihre sexuellen Bedürfnisse sehr genau – aber 44 Prozent ist es unangenehm , darüber zu sprechen.

der Österreicher:innen kennen ihre sehr genau – aber ist es , darüber zu sprechen. Die Hälfte der Bevölkerung ist zumindest einmal im Monat sexuell aktiv , vor allem Männer würden sich allerdings öfters Sex wünschen.

der Bevölkerung ist zumindest , vor allem Männer würden sich allerdings öfters Sex wünschen. Ab 40 sind die Österreicher sexuell seltener aktiv , aber mit ihrem Sexleben genauso zufrieden .

sind die Österreicher sexuell , aber mit ihrem Sexleben . Kärntner kennen ihre Bedürfnisse am besten (96 Prozent), Oberösterreicher sind am zufriedensten (74 Prozent).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.08.2026 um 15:14 Uhr aktualisiert