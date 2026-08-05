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Das Bild auf www.5min.at zeigt ein wolkenreiches Wetter.
Erste Regenschauer und lokale Gewitter ziehen bereits früh von Westen her auf.
Österreich
05/08/2026
Donnerstagswetter

Hitzewelle flacht ab: Heiß im Osten, kühler im Westen und Norden

Ein markanter Wetterumschwung beendet die extreme Hitzewelle in Österreich. Während der Süden und Osten noch einmal unter drückenden Temperaturen von bis zu 38 Grad schwitzen, entladen sich von Westen her teils heftige Unwetter.

von Julia Resl Das Foto auf 5 Minuten zeigt die Redakteurin Julia Resl.
1 Minute Lesezeit(115 Wörter)
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Im Westen und Norden ist es mit dem unbeschwerten Sommerwetter vorbei: Von Vorarlberg über Oberösterreich bis ins Wald- und Mostviertel wechseln sich Sonne und dichte Wolken ab. Die Höchstwerte erreichen dort nur noch spürbar kühlere 23 bis 31 Grad. Mit der einströmenden schwülen Luft steigt das Unwetterrisiko drastisch an.

Im Osten bleibt es heiß

Weiter im Osten und Süden von Unterkärnten über das Burgenland bis ins Weinviertel – brennt die Sonne dagegen noch stundenlang vom Himmel und treibt das Thermometer auf extreme Höchstwerte. In 2000 Metern Höhe liegen die Werte je nach Sonnenschein zwischen 13 und 22 Grad.

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