Italien: Über 120 Urlauber auf Fake-Unterkünfte hereingefallen

In Cesenatico (Norditalien) fielen über 120 Urlauber auf gefälschte Online-Angebote für Ferienwohnungen herein. Sie überwiesen Geld für Unterkünfte, die vor Ort gar nicht existierten.

In Cesenatico, einem beliebten Badeort an der norditalienischen Adria, hat ein groß angelegter Online-Betrug mit Ferienunterkünften mehr als 120 Urlauber getroffen, wie „Südtirol News“ berichtet. Laut Mitteilung von Bürgermeister Matteo Gozzoli vom Mittwoch mussten seit dem Wochenende rund 50 betroffene Familien anderweitig untergebracht werden.

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Zahlreiche Urlauber betroffen

Die aus Italien und dem Ausland angereisten Urlaubsgäste standen an der angegebenen Adresse überraschend vor der Geschäftsstelle einer Versicherungsagentur statt vor der gebuchten Ferienanlage. Die mutmaßlichen Betrüger nutzten für das Inserat Bilder einer tatsächlich existierenden Unterkunft und veranlassten Interessenten über Buchungsplattformen dazu, Mieten und Anzahlungen zu überweisen.

800 Euro für eine Ferienwoche

Nach Angaben von Gozzoli lagen die verlangten Preise mit unter 800 Euro für eine Ferienwoche in der Hochsaison deutlich – etwa 50 bis 60 Prozent – unter dem Marktpreis. Die Unterkunft wies zudem keine Bewertungen auf, heißt es im Medienbericht. Ob die Geschädigten ihr Geld zurückerhalten, ist derzeit unklar.