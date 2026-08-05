Pfannen-Rückruf! Diskonter warnt: „Nicht mehr verwenden“

TEDi ruft aktuell eine Wokpfanne zurück. Grund dafür ist eine mögliche Ablösung der Antihaftbeschichtung. Kunden sollten das Produkt nicht weiter verwenden und in einer Filiale zurückgeben.

Der Diskonter TEDi informiert aktuell über einen Produktrückruf. Betroffen ist die Wokpfanne mit der Artikelnummer: 995731003421000000800, bei der Produkttests ein mögliches Sicherheitsrisiko festgestellt haben. Kundinnen und Kunden werden gebeten, das Produkt nicht mehr zu verwenden.

Tedi-Produktrückruf: Antihaftbeschichtung kann sich lösen

Laut TEDi haben Untersuchungen ergeben, dass sich die Antihaftbeschichtung der Wokpfanne möglicherweise lösen kann. Dadurch könnten Partikel in die zubereiteten Lebensmittel gelangen. Aus diesem Grund rät das Unternehmen von einer weiteren Verwendung des Produkts ab.

©Tedi Artikelnummer: 995731003421000000800

Verkauf seit Jänner

Die betroffene Wokpfanne wurde zwischen dem 9. Jänner und dem 20. Juli 2026 in den TEDi-Filialen verkauft. Kundinnen und Kunden können die Wokpfanne in jeder TEDi-Filiale zurückgeben. Der Kaufpreis von acht Euro wird erstattet. Alternativ kann das Produkt auch gegen einen anderen Artikel aus dem Sortiment umgetauscht werden.