Bremsmanöver zu spät bemerkt: Biker (76) nach Crash schwer verletzt

Eine Ausfahrt einer zehnköpfigen Motorradgruppe nahm am Mittwochnachmittag im Bezirk Zwettl ein folgenschweres Ende. Nach einem Versehen beim Abbiegen kam es zu einer Kollision zweier Biker.

Gestern musste zwei Motorradfahrer nach einem Unfall im Bezirk Zwettl ins Krankenhaus gebracht werden.

Gestern musste zwei Motorradfahrer nach einem Unfall im Bezirk Zwettl ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine Motorradgruppe mit zehn Fahrzeugen fuhr am gestrigen Mittwoch, gegen 12.10 Uhr, auf der L82 in Bärnkopf, von der LB119 kommend in Fahrtrichtung Bärnkopf. Bei der Kreuzung mit der L171 wollte die Gruppe nach rechts abbiegen. Sie übersah jedoch die Kreuzung und fuhr geradeaus weiter.

Geschwindigkeit nach Irrtum verringert

Als der zuerst fahrende Motorradlenker den Irrtum bemerke, verringerten er und die folgenden Motorradlenker die Geschwindigkeit. Ein 76-jähriger Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung dürfte dies zu spät bemerkt haben und sei auf das Motorrad eines 65-jährigen Mannes aus dem Bezirk Perg aufgefahren. Beide kamen zu Sturz.

Mann wurde schwer verletzt

Der 76-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung vor Ort mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 2 in das Universitätsklinikum Krems geflogen, heißt es vonseiten der Polizei. Der 65-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde von den Sanitätern des Arbeiter-Samariter-Bundes Groß Gerungs versorgt.