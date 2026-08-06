Mit dem Auto ins Ausland: Das muss unbedingt mit

Warnweste, Warndreieck und Verbandszeug reichen in Österreich meist aus. Auf Europas Straßen können aber Feuerlöscher, Ersatzlampen oder sogar zwei Warndreiecke Pflicht sein.

Wer mit Auto oder Motorrad ins Ausland fährt, darf sich nicht auf die österreichische Pflichtausstattung verlassen - je nach Urlaubsland gelten andere Regeln.

Wer mit Auto oder Motorrad ins Ausland fährt, darf sich nicht auf die österreichische Pflichtausstattung verlassen - je nach Urlaubsland gelten andere Regeln.

Vor der Urlaubsfahrt gehören nicht nur Pass und Führerschein, sondern auch die Ausstattung kontrolliert. In Österreich zählen Warnweste, Warndreieck und Verbandszeug zur Grundausstattung. Im Ausland können zusätzliche Regeln gelten. ÖAMTC-Reiseexpertin Yvette Polasek warnt: „Wer gut vorbereitet in den Urlaub startet, erspart sich unangenehme Überraschungen.“ Fehlt die vorgeschriebene Ausrüstung, kann eine Strafe folgen.

©ÖAMTC/Christian Husar ÖAMTC-Reiseexpertin Yvette Polasek erklärt, welche Mitführpflichten Autofahrer im europäischen Ausland beachten müssen.

Warnweste bereit halten

Bei der Warnweste zählt nicht nur, ob sie im Auto liegt. In vielen Ländern gilt eine Tragepflicht: Nach einer Panne oder einem Unfall muss sie beim Aussteigen angezogen werden. Eine Mitführpflicht gibt es aber nicht überall gleichzeitig. Der ÖAMTC empfiehlt deshalb, für jede mitfahrende Person eine Warnweste bereitzuhalten. So bleibt im Ernstfall niemand ungeschützt.

Dreieck mit Tücken

Ein Warndreieck ist in fast allen europäischen Ländern Pflicht. In der Türkei und auf Zypern müssen sogar zwei Stück mitgeführt werden. In der Schweiz muss es vom Fahrersitz aus erreichbar sein; der Kofferraum genügt nicht. In Spanien ersetzt seit 1. Jänner 2026 eine spezielle V16-Warnleuchte das Warndreieck. Das gilt nur für in Spanien zugelassene Fahrzeuge. Wer mit dem eigenen Auto einreist, muss nichts ändern.

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Ein Feuerlöscher ist etwa in Bulgarien, Estland, Litauen und Rumänien vorgeschrieben. In Belgien, Griechenland, Polen und der Türkei betrifft die Pflicht nur dort zugelassene Fahrzeuge. Kroatien und Slowenien verlangen ein Ersatzlampenset; für Xenon-, Neon- oder LED-Leuchten gilt das nicht. Ein Erste-Hilfe-Set gehört in vielen Ländern zur Pflichtausstattung, nicht aber etwa in Frankreich, Italien und Spanien. Trotzdem rät Polasek: „Unabhängig davon, ob ein Verbandszeug gesetzlich vorgeschrieben ist, sollte es im Auto immer gut erreichbar verstaut sein“.

Regeln fürs Motorrad

Auch Motorradfahrer sollten vor der Auslandsfahrt die Regeln prüfen. In vielen europäischen Ländern ist eine Warnweste vorgeschrieben. In Schweden, Ungarn und Lettland brauchen Motorräder mit Beiwagen zusätzlich ein Warndreieck. Verbandszeug ist unter anderem in Österreich, Albanien, Bulgarien, Montenegro, Serbien, der Slowakei und Tschechien Pflicht. In Slowenien und Lettland gilt das nur für dort zugelassene Motorräder.

Pflichtausstattung für die Fahrt ins Ausland Warnwesten für alle Mitfahrenden

Warndreieck, je nach Land auch zwei

Verbandszeug gut erreichbar verstauen

Feuerlöscher je nach Reiseziel

Ersatzlampenset für Kroatien und Slowenien

Länderregeln vor der Abfahrt prüfen

©ÖAMTC Warnweste, Warndreieck, Verbandszeug und je nach Reiseziel auch Feuerlöscher oder Ersatzlampen gehören ins Urlaubsauto.