Mit dem Auto ins Ausland: Das muss unbedingt mit
Warnweste, Warndreieck und Verbandszeug reichen in Österreich meist aus. Auf Europas Straßen können aber Feuerlöscher, Ersatzlampen oder sogar zwei Warndreiecke Pflicht sein.
Vor der Urlaubsfahrt gehören nicht nur Pass und Führerschein, sondern auch die Ausstattung kontrolliert. In Österreich zählen Warnweste, Warndreieck und Verbandszeug zur Grundausstattung. Im Ausland können zusätzliche Regeln gelten. ÖAMTC-Reiseexpertin Yvette Polasek warnt: „Wer gut vorbereitet in den Urlaub startet, erspart sich unangenehme Überraschungen.“ Fehlt die vorgeschriebene Ausrüstung, kann eine Strafe folgen.
Warnweste bereit halten
Bei der Warnweste zählt nicht nur, ob sie im Auto liegt. In vielen Ländern gilt eine Tragepflicht: Nach einer Panne oder einem Unfall muss sie beim Aussteigen angezogen werden. Eine Mitführpflicht gibt es aber nicht überall gleichzeitig. Der ÖAMTC empfiehlt deshalb, für jede mitfahrende Person eine Warnweste bereitzuhalten. So bleibt im Ernstfall niemand ungeschützt.
Dreieck mit Tücken
Ein Warndreieck ist in fast allen europäischen Ländern Pflicht. In der Türkei und auf Zypern müssen sogar zwei Stück mitgeführt werden. In der Schweiz muss es vom Fahrersitz aus erreichbar sein; der Kofferraum genügt nicht. In Spanien ersetzt seit 1. Jänner 2026 eine spezielle V16-Warnleuchte das Warndreieck. Das gilt nur für in Spanien zugelassene Fahrzeuge. Wer mit dem eigenen Auto einreist, muss nichts ändern.
Mehr als Standard
Ein Feuerlöscher ist etwa in Bulgarien, Estland, Litauen und Rumänien vorgeschrieben. In Belgien, Griechenland, Polen und der Türkei betrifft die Pflicht nur dort zugelassene Fahrzeuge. Kroatien und Slowenien verlangen ein Ersatzlampenset; für Xenon-, Neon- oder LED-Leuchten gilt das nicht. Ein Erste-Hilfe-Set gehört in vielen Ländern zur Pflichtausstattung, nicht aber etwa in Frankreich, Italien und Spanien. Trotzdem rät Polasek: „Unabhängig davon, ob ein Verbandszeug gesetzlich vorgeschrieben ist, sollte es im Auto immer gut erreichbar verstaut sein“.
Regeln fürs Motorrad
Auch Motorradfahrer sollten vor der Auslandsfahrt die Regeln prüfen. In vielen europäischen Ländern ist eine Warnweste vorgeschrieben. In Schweden, Ungarn und Lettland brauchen Motorräder mit Beiwagen zusätzlich ein Warndreieck. Verbandszeug ist unter anderem in Österreich, Albanien, Bulgarien, Montenegro, Serbien, der Slowakei und Tschechien Pflicht. In Slowenien und Lettland gilt das nur für dort zugelassene Motorräder.
Pflichtausstattung für die Fahrt ins Ausland
- Warnwesten für alle Mitfahrenden
- Warndreieck, je nach Land auch zwei
- Verbandszeug gut erreichbar verstauen
- Feuerlöscher je nach Reiseziel
- Ersatzlampenset für Kroatien und Slowenien
- Länderregeln vor der Abfahrt prüfen
Häufig gestellte Fragen
Nein. Die Vorschriften unterscheiden sich je nach Land teils deutlich.
Nur für in Spanien zugelassene Fahrzeuge. Beim eigenen Auto bleibt das Warndreieck ausreichend.
Ja. Die Ausstattung sollte bei der Übernahme kontrolliert werden.
Auf www.oeamtc.at/mitfuehrpflichten und in der ÖAMTC-App „Meine Reise“.