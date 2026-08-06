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Das Bild auf 5min.at zeigt ein Bierglas.
Das sind die Sieger des Falstaff-Votings zu Österreichs beliebtesten Mikrobrauereien 2026.
Österreich
06/08/2026
Falstaff-Voting

Österreichs beliebteste Mikrobrauereien: Das sind die Sieger des Votings

Die Würfel sind gefallen: Die Sieger des großen Falstaff-Votings stehen fest und zeigen eindrucksvoll, welche Mikrobrauereien in der heimischen Bierszene aktuell den Ton angeben. 

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)
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Neben den bekannten Großbrauereien prägen vor allem kleine Mikrobrauereien das Bild der österreichischen Bierkultur. Die Betriebe punkten mit handwerklichem Können, hochwertigen regionalen Zutaten und großer Experimentierfreude.

Falstaff-Voting zu Österreichs beliebtesten Mikrobrauereien

Dabei schaffen sie Bierspezialitäten, die weit über klassische Sorten hinausgehen. Altbewährte Brautraditionen verbinden sich hier mit modernen Techniken und außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen – und das sind die Sieger in den unterschiedlichen Bundesländern laut dem aktuellen Falstaff-Voting 2026.

Bundeslandsieger im Überblick:

Wien: Rodauner Biermanufaktur, 1230
Burgenland: Privatbrauerei Gols, Gols
Vorarlberg: Grüner Affe, Dornbirn
Salzburg: WOIF Biersieder, Seekirchen am Wallersee
Kärnten: Malle Biermanufaktur, Villach
Tirol: Bierol, Schwoich
Niederösterreich: Wagram Bräu, Fels am Wagram
Steiermark: Die Suderei, Leutschach an der Weinstraße
Oberösterreich: Brauerei Kronedt – Mayrhof

Die fünf beliebtesten Mikrobrauereien je Bundesland

WIEN
1. Rodauner Biermanufaktur, 1230
2. Enkidus Braustube, 1220
3. Leopoldauer Brauhandwerk, 1210
4. Medl Bräu, 1140
5. Bräuhaus Ten.Fifty, 1100

BURGENLAND
1. Privatbrauerei Gols, Gols
2. Westwind Brauerei – Deutsch Jahrndorf
3. Zickentaler Brauerei, Heugraben
4. Brauerei Kobersdorf – Kobersdorf
5. Hianzenbräu – Großpetersdorf

VORARLBERG
1. Grüner Affe – Dornbirn
2. Pfänder Bräu – Bregenz
3. Muntabrew – Bartholomäberg
4. Kremmel-Hollenstein – Lustenau
5. OMES Brauerei – Lech

SALZBURG
1. WOIF Biersieder – Seekirchen am Wallersee
2. Pinzga Bräu am See – Zell am See
3. Pinzgau Bräu – Bruck an der Großglocknerstraße
4. Rolbrettbräu – Bad Vigaun
5. Hotel Bräurup – Mittersill

KÄRNTEN
1. Malle Biermanufaktur – Villach
2. Bierix – Radenthein
3. Loncium – Kötschach-Mauthen
4. Wimitzbräu – Kraig
5. Shilling Bier – Radenthein

TIROL
1. Bierol – Schwoich
2. Geigenseer Privatbrauerei – Hopfgarten im Defereggental
3. Kristallbrauerei Alpbach – Alpbach
4. Rocky Rem’s Brewery – Ellmau
5. Stadl-Bräu – Berwang-Rinnen

STEIERMARK
1. Die Suderei – Leutschach an der Weinstraße
2. Brauhaus Bevog – Bad Radkersburg
3. Noom Wild Ales – Riegersburg
4. Lava Bräu – Feldbach
5. MIAZTOI BRÄU – Krieglach

OBERÖSTERREICH
1. Brauerei Kronedt – Mayrhof
2. Brauerei Hofstetten – St. Martin im Mühlkreis
3. Schetti’s Braumanufaktur – Sandl
4. Michaeli Bräu – Leonding
5. Privatbrauerei Römerhof – Oberhofen am Irrsee

NIEDERÖSTERREICH
1. Wagram Bräu – Fels am Wagram
2. Brewery52 – Traiskirchen
3. Haselbräu – Münichreith
4. Konventbier Stift Göttweig – Furth bei Göttweig
5. Membier (Friedrichsbräu) – Grafenbach

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