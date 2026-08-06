Österreichs beliebteste Mikrobrauereien: Das sind die Sieger des Votings

Die Würfel sind gefallen: Die Sieger des großen Falstaff-Votings stehen fest und zeigen eindrucksvoll, welche Mikrobrauereien in der heimischen Bierszene aktuell den Ton angeben.

Das sind die Sieger des Falstaff-Votings zu Österreichs beliebtesten Mikrobrauereien 2026.

Das sind die Sieger des Falstaff-Votings zu Österreichs beliebtesten Mikrobrauereien 2026.

Neben den bekannten Großbrauereien prägen vor allem kleine Mikrobrauereien das Bild der österreichischen Bierkultur. Die Betriebe punkten mit handwerklichem Können, hochwertigen regionalen Zutaten und großer Experimentierfreude.

Falstaff-Voting zu Österreichs beliebtesten Mikrobrauereien

Dabei schaffen sie Bierspezialitäten, die weit über klassische Sorten hinausgehen. Altbewährte Brautraditionen verbinden sich hier mit modernen Techniken und außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen – und das sind die Sieger in den unterschiedlichen Bundesländern laut dem aktuellen Falstaff-Voting 2026.

Bundeslandsieger im Überblick: Wien: Rodauner Biermanufaktur, 1230

Burgenland: Privatbrauerei Gols, Gols

Vorarlberg: Grüner Affe, Dornbirn

Salzburg: WOIF Biersieder, Seekirchen am Wallersee

Kärnten: Malle Biermanufaktur, Villach

Tirol: Bierol, Schwoich

Niederösterreich: Wagram Bräu, Fels am Wagram

Steiermark: Die Suderei, Leutschach an der Weinstraße

Oberösterreich: Brauerei Kronedt – Mayrhof

Die fünf beliebtesten Mikrobrauereien je Bundesland WIEN

1. Rodauner Biermanufaktur, 1230

2. Enkidus Braustube, 1220

3. Leopoldauer Brauhandwerk, 1210

4. Medl Bräu, 1140

5. Bräuhaus Ten.Fifty, 1100 BURGENLAND

1. Privatbrauerei Gols, Gols

2. Westwind Brauerei – Deutsch Jahrndorf

3. Zickentaler Brauerei, Heugraben

4. Brauerei Kobersdorf – Kobersdorf

5. Hianzenbräu – Großpetersdorf VORARLBERG

1. Grüner Affe – Dornbirn

2. Pfänder Bräu – Bregenz

3. Muntabrew – Bartholomäberg

4. Kremmel-Hollenstein – Lustenau

5. OMES Brauerei – Lech SALZBURG

1. WOIF Biersieder – Seekirchen am Wallersee

2. Pinzga Bräu am See – Zell am See

3. Pinzgau Bräu – Bruck an der Großglocknerstraße

4. Rolbrettbräu – Bad Vigaun

5. Hotel Bräurup – Mittersill KÄRNTEN

1. Malle Biermanufaktur – Villach

2. Bierix – Radenthein

3. Loncium – Kötschach-Mauthen

4. Wimitzbräu – Kraig

5. Shilling Bier – Radenthein TIROL

1. Bierol – Schwoich

2. Geigenseer Privatbrauerei – Hopfgarten im Defereggental

3. Kristallbrauerei Alpbach – Alpbach

4. Rocky Rem’s Brewery – Ellmau

5. Stadl-Bräu – Berwang-Rinnen STEIERMARK

1. Die Suderei – Leutschach an der Weinstraße

2. Brauhaus Bevog – Bad Radkersburg

3. Noom Wild Ales – Riegersburg

4. Lava Bräu – Feldbach

5. MIAZTOI BRÄU – Krieglach OBERÖSTERREICH

1. Brauerei Kronedt – Mayrhof

2. Brauerei Hofstetten – St. Martin im Mühlkreis

3. Schetti’s Braumanufaktur – Sandl

4. Michaeli Bräu – Leonding

5. Privatbrauerei Römerhof – Oberhofen am Irrsee NIEDERÖSTERREICH

1. Wagram Bräu – Fels am Wagram

2. Brewery52 – Traiskirchen

3. Haselbräu – Münichreith

4. Konventbier Stift Göttweig – Furth bei Göttweig

5. Membier (Friedrichsbräu) – Grafenbach