Österreichs beliebteste Mikrobrauereien: Das sind die Sieger des Votings
Die Würfel sind gefallen: Die Sieger des großen Falstaff-Votings stehen fest und zeigen eindrucksvoll, welche Mikrobrauereien in der heimischen Bierszene aktuell den Ton angeben.
Neben den bekannten Großbrauereien prägen vor allem kleine Mikrobrauereien das Bild der österreichischen Bierkultur. Die Betriebe punkten mit handwerklichem Können, hochwertigen regionalen Zutaten und großer Experimentierfreude.
Falstaff-Voting zu Österreichs beliebtesten Mikrobrauereien
Dabei schaffen sie Bierspezialitäten, die weit über klassische Sorten hinausgehen. Altbewährte Brautraditionen verbinden sich hier mit modernen Techniken und außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen – und das sind die Sieger in den unterschiedlichen Bundesländern laut dem aktuellen Falstaff-Voting 2026.
Bundeslandsieger im Überblick:
Wien: Rodauner Biermanufaktur, 1230
Burgenland: Privatbrauerei Gols, Gols
Vorarlberg: Grüner Affe, Dornbirn
Salzburg: WOIF Biersieder, Seekirchen am Wallersee
Kärnten: Malle Biermanufaktur, Villach
Tirol: Bierol, Schwoich
Niederösterreich: Wagram Bräu, Fels am Wagram
Steiermark: Die Suderei, Leutschach an der Weinstraße
Oberösterreich: Brauerei Kronedt – Mayrhof
Die fünf beliebtesten Mikrobrauereien je Bundesland
WIEN
1. Rodauner Biermanufaktur, 1230
2. Enkidus Braustube, 1220
3. Leopoldauer Brauhandwerk, 1210
4. Medl Bräu, 1140
5. Bräuhaus Ten.Fifty, 1100
BURGENLAND
1. Privatbrauerei Gols, Gols
2. Westwind Brauerei – Deutsch Jahrndorf
3. Zickentaler Brauerei, Heugraben
4. Brauerei Kobersdorf – Kobersdorf
5. Hianzenbräu – Großpetersdorf
VORARLBERG
1. Grüner Affe – Dornbirn
2. Pfänder Bräu – Bregenz
3. Muntabrew – Bartholomäberg
4. Kremmel-Hollenstein – Lustenau
5. OMES Brauerei – Lech
SALZBURG
1. WOIF Biersieder – Seekirchen am Wallersee
2. Pinzga Bräu am See – Zell am See
3. Pinzgau Bräu – Bruck an der Großglocknerstraße
4. Rolbrettbräu – Bad Vigaun
5. Hotel Bräurup – Mittersill
KÄRNTEN
1. Malle Biermanufaktur – Villach
2. Bierix – Radenthein
3. Loncium – Kötschach-Mauthen
4. Wimitzbräu – Kraig
5. Shilling Bier – Radenthein
TIROL
1. Bierol – Schwoich
2. Geigenseer Privatbrauerei – Hopfgarten im Defereggental
3. Kristallbrauerei Alpbach – Alpbach
4. Rocky Rem’s Brewery – Ellmau
5. Stadl-Bräu – Berwang-Rinnen
STEIERMARK
1. Die Suderei – Leutschach an der Weinstraße
2. Brauhaus Bevog – Bad Radkersburg
3. Noom Wild Ales – Riegersburg
4. Lava Bräu – Feldbach
5. MIAZTOI BRÄU – Krieglach
OBERÖSTERREICH
1. Brauerei Kronedt – Mayrhof
2. Brauerei Hofstetten – St. Martin im Mühlkreis
3. Schetti’s Braumanufaktur – Sandl
4. Michaeli Bräu – Leonding
5. Privatbrauerei Römerhof – Oberhofen am Irrsee
NIEDERÖSTERREICH
1. Wagram Bräu – Fels am Wagram
2. Brewery52 – Traiskirchen
3. Haselbräu – Münichreith
4. Konventbier Stift Göttweig – Furth bei Göttweig
5. Membier (Friedrichsbräu) – Grafenbach