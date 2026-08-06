Bis zu 38 Grad möglich: Hier drohen in Österreich heute heftige Gewitter

Österreich schwitzt weiter unter einer extremen Hitzewelle. Von Kärnten über die Steiermark bis nach Wien und ins Burgenland bleibt es am Donnerstag wieder heiß, doch in einigen Teilen werden heftige Gewitter erwartet.

Die Hitzewelle geht weiter, auch für den heutigen Tag wurden wieder Spitzen-Temperaturen gemeldet, aber auch Unwetter.

Die Hitzewelle geht weiter, auch für den heutigen Tag wurden wieder Spitzen-Temperaturen gemeldet, aber auch Unwetter.

Österreich schwitzt und schwitzt und schwitzt und ein Ende ist derzeit nicht in Sicht. Erstmals wurden in Österreich an drei Tagen in Folge Temperaturen von mindestens 40 Grad gemessen. Ein Wert lag sogar noch darüber: 41,2 Grad wurden in Bad Deutsch-Altenburg vermeldet – somit hat sich der Ort den zuvor aufgestellten Hitze-Allzeitrekord von Wien-Stammersdorf wieder zurückgeholt. Auch heute wird es wieder heiß – für einige Bereiche Österreichs werden auch Unwetter prognostiziert.

Hitzewelle geht in Österreich weiter

Besonders warm wird es heute im Osten, in der Südoststeiermark sowie im Burgenland klettern die Temperaturen auf extreme 36 bis 38 Grad. Auch in Kärnten knackt das Thermometer verbreitet die 30-Grad-Marke – die Spitzenwerte werden im Lavanttal mit bis zu 36 Grad erwartet, heißt es von Gerhard Hohenwarter, Wetterexperte der Geosphere Austria.

©Geosphere Austria Hier ist die Karte des Wetterdienstes Geosphere Austria zu sehen mit Blick auf die heißesten Regionen Österreichs am heutigen Donnerstag zu sehen.

Gewitter in Österreich: Wo es krachen kann

Während der Vormittag extrem heiß startet, bringt der spätere Nachmittag regionale Entlastung, die jedoch nicht ungefährlich ist. „Ausgehend von Oberkärnten und von der Grenze zu Osttirol, bilden sich im Lauf des späteren Nachmittags, lokale Wärmegewitter“, heißt es weiter. Erste lokale Entwicklungen sind bereits früher in den Nockbergen möglich. Kräftige Gewitter drohen vor allem an den Grenzen zu Salzburg, der Steiermark und Osttirol. Ob die Unwetter das Klagenfurter Becken oder Villach erreichen, ist aus jetziger Sicht noch fraglich, so der Meteorologe.

Heftige Unwetter in Österreich möglich

Bereits in den Frühstunden zogen heftige Gewitter über das Waldviertel. Im Laufe des Tages verlagert sich der Unwetterschwerpunkt in die Obersteiermark sowie den Salzburger Raum – „hier ist der Schwerpunkt eher im Tennengau und Flachgau und es sind sehr heftige Gewitter möglich“, so Hohenwarter weiter. Auch in Oberösterreich und Teilen Kärntens sind punktuell heftige Unwetter möglich.

©Geosphere Austria In den gelb markierten Bereichen können heute heftige Gewitter drohen.

Wärmste Nacht der bisherigen Hitzewelle?

Flächendeckender Regen bleibt trotz der Gewittertätigkeit aus. Durch die aufziehende Bewölkung wird es in der Nacht nicht abkühlen. „Diese Nacht könnte die wärmste dieser Hitzewelle werden“, teilt der Meteorologe mit.