Lotto-Ziehung: Österreicher hat doppeltes Glück, gewinnt 194.000 Euro

Der Lotto-Jackpot konnte am Mittwoch, 5. August, nicht geknackt werden. Dafür hatte jene Person, die die sechs Richtigen beim Joker und das "Ja" angekreuzt hatte, gleich doppeltes Glück. Alles zur Mittwochs-Ziehung hier bei uns.

Der letzte Lotto-Sechser, der in Österreich erzielt wurde, war ein Doppeljackpot. Am kommenden Freitag, 7. August 2026, geht es bei der Lotto-Ziehung wieder um einen solchen. Denn auch die zweite Ziehung in Folge hat keinen Hauptgewinn gebracht, die Zahlen 8, 23, 31, 32, 34 und 35 waren auf keinem der Scheine hierzulande abgedruckt. Neben den 2,2 Millionen Euro, die nun im Topf sind, geht es wie üblich, bei der Bonusziehung auch um einen 30.000 Euro-Bonus, der unter allen teilnehmenden Tipps verlost wird, berichten die Österreichischen Lotterien.

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Zwei Lotto-Fünfer mit Zusatzzahl, kein LottoPlus-Sechser

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es dafür gleich zwei Gewinner. Einmal in Kärnten per Quicktipp und einmal per Normalschein in Wien konnten so jeweils etwas mehr als 47.000 Euro gewonnen werden. Ohne Hauptgewinn blieben übrigens auch beide LottoPlus-Ziehungen. Weder bei der ersten noch der zweiten hat es die sechs Richtigen gegeben, womit das Geld aus dem ersten Rang wie üblich auf den zweiten Rang aufgeteilt wird. Die 28 LottoPlus Fünfer der ersten Ziehung bekommen daher etwas mehr als 4.200 Euro – jeweils. Bei der zweiten Ziehung hat es 45 Fünfer gegeben. Sie alle bekommen jeweils knapp 3.600 Euro.

194.000 Euro für Joker-Gewinner

Ganz ohne Hauptgewinn ist die Mittwochs-Ziehung dann aber doch nicht vonstatten gegangen. Dabei hatte einer von zwei Scheinen quasi doppeltes Glück. Gleich auf zwei Scheinen wäre nämlich die richtige Joker-Kombination gestanden, nur einer der beiden hatte aber auch das „Ja“ angekreuzt. Ein win2day-Spielteilnehmer darf sich daher über einen Solo-Gewinn und nicht weniger als knapp 194.000 Euro freuen, während der zweite Tipp komplett leer ausgeht. In der folgenden Infobox findet ihr die Gewinnzahlen der Ziehung.