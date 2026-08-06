120 Euro: Hunderttausende müssen für Extra-Geld keinen Finger rühren

Am Freitag, 7. August, kommt die Familienbeihilfe wieder auf das Konto von hunderttausenden Familien hierzulande. Zusätzlich gibt es auch noch 121,40 Euro als Schulstartgeld. Und an einige wird auch ein 150-Euro-Brief geschickt.

Wie jeden Monat, wird auch im August wieder die Familienbeihilfe auf vielen Konten in Österreich landen. Doch im August ist etwas anders: 121,40 Euro werden nämlich für jedes Kind im alter von sechs bis 15 Jahren mehr überwiesen. Grund dafür ist das Schulstartgeld, das wieder ausbezahlt wird, betroffen sind hierzulande laut Bundeskanzleramt immerhin rund 920.000 Kinder, die im Zeitraum von 1. Jänner 2011 bis 31. Dezember 2020 geboren wurden. Um das Geld zu bekommen, muss man übrigens keinen Finger rühren.

„Die Auszahlung erfolgt automatisch und unbürokratisch, das heißt, es ist kein gesonderter Antrag erforderlich.“ Bundeskanzleramt

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150-Euro-Bonus für zehntausende Schüler steht in Startlöchern

Zusätzlich steht eine weitere Aktion in den Startlöchern, die wohl wieder an die 50.000 Kindern und Jugendlichen einen 150-Euro-Bonus für Schulsachen bescheren wird. Dazu verschicken Staat und Bundesländer wieder zehntausende Briefe mit einem Aktivierungscode drin. Bekommt man jetzt also in den kommenden Tagen und Wochen einen derartigen Brief, profitiert man von der „Schulstartklar!“-Aktion. Den Bonus bekommen Familien mit Schulkindern, die im Juni 2026 Mindestsicherung bezogen haben, die Gutscheine können in allen Libro- und Pagro-Geschäften eingelöst werden.

Welche Fristen beim 150-Euro-Bonus zu beachten sind

Den Gutschein aktivieren und das Geld einlösen muss man übrigens bis 31. Oktober 2026. Tut man das nicht, ist dieser ungültig. „Sie können dann nicht mehr damit einkaufen“, heißt es seitens der Verantwortlichen. Dass manche auf das Geld verzichten, hat sich bei den vergangenen Aktionen immer wieder gezeigt. So haben bei der zugehörigen „Schulstartplus!“-Aktion im Frühjahr 2026 etwa Tausende hierzulande den Gutschein nicht aktiviert. Alles dazu hier: 150 Euro geschenkt: Tausende Familien verzichten auf Bonus. Und auch bei „Schulstartklar!“ nehmen es die Betroffenen nicht so genau mit den Fristen. Im Vorjahr sind dabei rund eine Millionen Euro liegen geblieben: Tausende Österreicher ignorieren Bonus komplett.