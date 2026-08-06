Rekordsommer 2026: „Sehr wahrscheinlich der Wärmste der Messgeschichte“

Der Sommer 2026 jagt ein Superlativ nach dem anderen - Rekorde werden nacheinander gebrochen. Doch was wird uns noch erwarten?

Dieser Sommer hat schon einige Rekorde in Österreich gebrochen, doch das war wohl noch nicht alles.

Dieser Sommer hat schon einige Rekorde in Österreich gebrochen, doch das war wohl noch nicht alles.

Nach Angaben von Gerhard Hohenwarter von der GeoSphere Austria steht Österreich vor einem historischen Hitzeresultat: „Es wird mit fast 99 Prozent Wahrscheinlichkeit der wärmste Sommer der Messgeschichte werden.“ Die Anzahl der Hitzetage, der Tropennächte, neuer Österreich-Rekord … „Dieser Sommer geht gleich mit den Superlativen weiter“, so Hohenwarter.

Österreich-Rekord: 41,2 Grad in Deutsch-Altenburg

Ein historischer Hitzewert steht bereits fest: In Bad Deutsch-Altenburg wurden 41,2 Grad gemessen. Dieser Wert löst den bisherigen Rekord ab, der aber auch nur rund zwei Tage vorher in Wien-Stammersdorf gemessen wurde. Anders sieht die Lage bei einer weiteren Messung von 38,9 Grad und zwar in St. Andrä im Lavanttal (Kärnten) aus: Hier laufen derzeit Vergleichsmessungen der GeoSphere Austria. „Es könnte Veränderungen im Umfeld der Station gegeben haben, der Wert kann nicht verwendet werden“, teilt Hohenwarter auf Nachfrage von 5 Minuten mit. „Es kann sein dass der Wert von 38,9 nicht in die Bücher aufgenommen wird“, so der Meteorologe. Auch eine Verlegung der Station stehe nach sorgfältiger Prüfung im Raum.

Hitzewelle: Kein flächendeckender Regen derzeit

Was uns am heutigen Donnerstag noch in Österreich wetter- und hitzetechnisch erwartet, kannst du hier nachlesen: Bis zu 38 Grad möglich: Hier drohen in Österreich heute heftige Gewitter. Wer auf eine nachhaltige Abkühlung hofft, wird enttäuscht. Auch der morgige Freitag bringt keinen trüben oder regnerischen Tag. „Wolken lockern in der Früh auf und die Sonne kommt hervor. Es geht wieder heiß weiter“, so Hohenwarter. Der Freitag setzt die extreme Hitzewelle nahtlos fort.

Wetter in Österreich: Kommende Woche geht es heiß weiter

Und für die kommende Woche? Nachhaltige Abkühlung sei nicht in Sicht, so der Experte. Die Prognosen der GeoSphere Austria deuten darauf hin, dass auch die kommende Woche ganz im Zeichen hoher Temperaturen und sommerlicher Dauerhitze stehen wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.08.2026 um 11:41 Uhr aktualisiert