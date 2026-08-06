Bub (4) trieb regungslos in Osttiroler Schwimmbad: Polizei sucht Zeugen

Ein vierjähriger Bub wurde am Dienstag in einem Schwimmbad in Lienz regungslos aus dem Wasser gezogen und vor Ort reanimiert. Sein Zustand ist stabil. Die Polizei Lienz sucht nun nach Zeugen.

Ein vierjähriger Bub wurde am Dienstag gegen 15:20 Uhr bei einem Badeunfall in einem Schwimmbad in Lienz verletzt. Das Kind war regungslos aus einem Schwimmbecken gezogen worden, konnte jedoch noch vor Ort reanimiert werden. Der Notarzthubschrauber Christophorus 7 flog den Buben anschließend ins Krankenhaus Innsbruck, wo sich sein Zustand aktuell stabil präsentiert.

Polizei sucht Zeugen

Der genaue Hergang des Unfalls ist allerdings bislang unklar: Die Polizeiinspektion Lienz bittet mittlerweile Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer +43 (0)59133/7230-100 zu melden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst samt Notarzt und Hubschrauber stand auch die Feuerwehr Lienz im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.08.2026 um 14:52 Uhr aktualisiert