Warnstufe rot: Gewitter ziehen hier jetzt durch Österreich – was uns erwartet

Die ersten Gewitter haben sich am heutigen Donnerstag, 6. August 2026, in Österreich bereits gebildet. Hier bei uns bleibt ihr am Laufenden, was die Gewitter betrifft, ihr erfahrt, wo es kracht und was uns erwartet.

Die Gewitterkarten von Österreichs Meteorologen leuchten bereits in orange und rot. So warnt etwa die österreichische Unwetterzentrale derzeit (Stand 18 Uhr) in nicht weniger als sieben Bundesländern zumindest teilweise in rot vor den aufziehenden Gewittern. Betroffen sind derzeit Bereiche von Nieder- und Oberösterreich, Tirols, Kärntens, Salzburgs, der Steiermark und des Burgenlands. Vor allem in Tirol und Salzburg warnt auch die GeoSphere Austria in orange vor kräftigen Gewittern heute. Alles dazu auch hier: Unwetterwarnung in Tirol und Salzburg: Sturm und Starkregen erwartet.

©GeoSphere Austria | Zahlreiche erste Gewitter sind in Österreich unterwegs. ©Österreichischen Unwetterzentrale | Die österreichische Unwetterzentrale warnt mit roter Farbe in mehreren Bundesländern.

Wie bereitest du dich auf Gewitter vor? Ich verfolge die Wetterwarnungen genau und bleibe vorsichtig. Ich räume Gartenmöbel weg und sichere Fenster und Türen. Ich bleibe entspannt. Meistens geht’s glimpflich aus. Ich habe mich noch nie aktiv vorbereitet. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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„Heftige Gewitter möglich“

Grund für die Gewitter am heutigen Donnerstag ist eine Kaltfront, die sich Österreich nähert und eine verbreitete Gewittertätigkeit quasi mit sich bringt. „Heftige Gewitter mit lokalem Starkregen, Sturmböen und auch Hagel sind möglich“, heißt es dazu etwa seitens der GeoSphere Austria. Von „teils kräftigen Gewittern“, die am Nachmittag einzuplanen sind, schreibt auch die österreichische Unwetterzentrale.

Tausende Blitze und schon etwas Regen

Mit Stand 18 Uhr sind haben sich laut der Experten auch schon über 10.000 Blitze in Salzburg entladen. In Oberösterreich waren es bisher über 7.000, in der Steiermark, Kärnten und Tirol über 4.500 und in Niederösterreich ebenfalls noch über 4.000. Den meisten Niederschlag hat es bisher am Weissensee in Kärnten gegeben mit 35,4 Litern pro Quadratmetern gegeben. Dahinter folgen mit 25,7 Litern pro Quadratmetern noch Puchberg am Schneeberg (NÖ) und das Großarltal (Salzburg, 24 Liter pro Quadratmeter). Die stärkste Windböe wurde bis 18 Uhr in Neudorf bei Landsee (Burgenland) mit 74 km/h gemessen, am Weissensee, in Gumpoldskirchen (NÖ) und Radstadt (Salzburg) waren es 73, 71 bzw. 70 km/h, so die österreichische Unwetterzentrale.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.08.2026 um 18:14 Uhr aktualisiert