Kaltfront am Freitag über Österreich: „Gewitter fast überall möglich“

Eine Kaltfront zieht am Freitag über Österreich und bringt tatsächlich kühlere Temperaturen. Mit bis zu 31 Grad bleibt es freilich dennoch sehr warm. Gleichzeitig sind laut Experten auch fast überall Gewitter und Schauer möglich.

Jene schwache Kaltfront, die bereits am Donnerstag für zahlreiche Gewitter gesorgt hat, zieht am Freitag, 7. August 2026, über Österreich und sorgt für unbeständiges Wetter. Dabei beginnt der Tag vor allem in der Landesmitte und an der Alpennordseite oft bewölkt und regnerisch. Am Nachmittag entstehen dann besonders im Bergland recht verbreitet Quellwolken „und der Niederschlagsschwerpunkt verlagert sich an die Alpensüdseite und den Südwesten“, berichten die Meteorologen der GeoSphere Austria.

Höchste Temperaturen im Südosten Österreichs

Im Norden der Alpen stellt sich wiederum ein Wechsel aus Sonne, Wolken und einzelnen Regenschauern ein. „Gewitter sind dabei fast überall möglich, klingen in den Abendstunden aber wieder ab“, so die Experten weiter. Die Temperaturen in der Früh liegen dabei noch zwischen 14 und 22 Grad, die Höchstwerte stiegen auf 24 bis 31 Grad – es wird also weiterhin warm bleiben, gleichzeitig aber deutlich kühler als noch in den letzten Tagen. Die höchsten Werte werden im Südosten des Landes erwartet.

„Schauer und kräftige Gewitter“ möglich

Wie die österreichische Unwetterzentale berichtet wird es in der Nacht auf Freitag besonders im zentralen und südlichen Bergland bis in die Morgenstunden gewittrige Schauer geben. Ab Mittag sind dann im Bergland und im Süden „weitere Schauer und kräftige Gewitter“ möglich. Gering bleibt die Gewitterneigung lediglich im äußersten Osten und im Südosten, am häufigsten wird die Sonne wohl vom Bodensee bis ins Obere Waldviertel zu sehen sein.

„Im Bergland und im Süden teils heftige Gewitter“

Und schließlich heißt es seitens Skywarn Austria noch, dass sich am Nachmittag „im Bergland und im Süden teils heftige Gewitter“ bilden würden. Ansonsten wird man größtenteils mit einem Mix aus Sonne und Wolken durch den Tag kommen und es seien „höchstens einzelne Schauer“ möglich.