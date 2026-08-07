Unwetter löste drei Muren aus: Straßen blockiert, Person eingeschlossen

Im Tiroler Zillertal gingen am gestrigen Donnerstag aufgrund des heftigen Unwetters drei Muren ab. Durch eine davon war sogar eine Person kurzzeitig eingesperrt.

Gestern kam es in Tux und Brandberg in der Zeit von 17.50 Uhr bis 18.45 Uhr, aufgrund der starken Niederschläge, zu derzeit drei bekannten Murenabgängen.

Unwetter: Kleine Mure ergoss sich in Tux

Eine Mure kleinen Ausmaßes ergoss sich in Tux, im Bereich der „Waldhütte“, auf die dortige Gemeindestraße . Die Straße konnte bereits gereinigt werden und musste nicht gesperrt werden. Es wurde niemand verletzt und es entstand kein Sachschaden, teilt die Tiroler Polizei in einer Aussendung mit.

Autofahrer musste zu Fuß zur Staumauer gelangen

Eine zweite Mure ergoss sich im Bereich der Marchklamm, auf einer Breite von circa 20 Metern, und einer Höhe von rund fünf Metern, auf die Schlegeisstraße. Dadurch konnte ein Autofahrer nicht mehr talauswärts fahren. Er sei zu Fuß zur Staumauer gegangen und mit der dortigen Buslinie zu Tal gefahren. Laut der FF Ginzling kann die Mure erst am heutigen Freitag aufgeräumt werden.

Person war durch Mure zunächst eingesperrt

Um 18.45 Uhr kam es zu einem weiteren Murenabgang in Brandberg auf Höhe Zillergrund 60, taleinwärts bis Häusling, und verlegte die Straße, teilt die Polizei weiter mit. Die FF Brandberg ist während der Nachtstunden mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Schäden können erst am Folgetag erhoben werden. Eine Person, die durch die Mure zunächst eingesperrt war, konnte bereits abgeholt werden, heißt es weiter. Ein Kontroll- Übersichtsflug durch den Polizeihubschrauber musste aufgrund des starken Regens abgebrochen werden.