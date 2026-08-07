81-Jähriger stirbt nach Crash: Auto von Bus mitgeschleift und in Graben geschleudert

Gestern Nachmittag kam es in Oberösterreich zur einer folgenschweren Unfall-Tragödie. Ein Mann verlor dabei sein Leben.

Gestern verstarb ein 81-Jähriger infolge einer Kollision mit einem Bus.

Gestern verstarb ein 81-Jähriger infolge einer Kollision mit einem Bus.

Ein 81-jähriger Linzer lenkte gestern gegen 16 Uhr sein Auto auf dem Güterweg Langbruck und wollte nach links in die Leonfeldener Straße (B126) einbiegen. Dabei kam es auf der bevorrangten Landesstraße mit dem aus Richtung Linz kommenden Linienbus, gelenkt von einem 30-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, zu einem rechtwinkeligen Zusammenstoß, teilt die Polizei mit.

81-Jähriger stirbt noch an der Unfallstelle

Der Wagen wurde dabei mehrere Meter mitgeschleift und nach dem Stillstand des Busses nach rechts in den Straßengraben geschleudert. Der im Auto eingeklemmte 81-Jährige wurde nach Bergung durch die Freiwillige Feuerwehr Bad Leonfelden und Stiftung vom Team des Notarztes Zwettl/Rodl und des Roten Kreuzes Bad Leonfelden medizinisch notversorgt, verstarb jedoch noch an der Unfallstelle.

9-jähriges Mädchen im Bus verletzt

Im Linienbus befanden sich insgesamt sechs Fahrgäste, wobei ein 9-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde. Die ebenfalls im Bus mitfahrende Mutter unterschrieb einen Revers. Am Auto entstand Totalschaden und am Bus erheblicher Sachschaden, teilt die Polizei abschließend mit.

©FF Zwettl an der Rodl | Gestern Nachmittag kam es in Oberösterreich zur einer folgenschweren Unfall-Tragödie.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.08.2026 um 08:04 Uhr aktualisiert