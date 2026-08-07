Leichtes Durchatmen: Firmenpleiten in Österreich sinken im 2. Quartal

Österreichs Firmenpleiten sind leicht rückläufig: Im 2. Quartal 2026 sank die Zahl der Insolvenzen laut vorläufigen Daten von Statistik Austria auf 1.668. Das entspricht einem Rückgang von 3 Prozent.

Laut vorläufigen Zahlen der Statistik Austria hat sich der Trend bei den Firmenpleiten in Österreich leicht abgeschwächt. Mit 1.668 Insolvenzen im zweiten Quartal 2026 lagen die Zahlen um 3 Prozent unter dem Niveau des entsprechenden Vorjahreszeitraums (April bis Juni 2025). Gegenüber den ersten drei Monaten des Jahres 2026 gab es einen Rückgang von 4,1 Prozent. Das bestätigt Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin bei Statistik Austria.

Dienstleistungsbereich, Handel und Bau am häufigsten von Insolvenzen betroffen

Aufgeteilt nach Sektoren betrafen die meisten Insolvenzen zwischen April und Juni 2026 den Bereich Finanz- und sonstige Dienstleistungen mit 489 Fällen. Dahinter folgen der Handel mit 262, das Baugewerbe mit 260 und die Beherbergung sowie Gastronomie mit 246 Pleiten. Das Insolvenzaufkommen hängt dabei naturgemäß auch stark davon ab, wie viele Unternehmen in der jeweiligen Branche überhaupt am Markt aktiv sind. Vergleichsweise wenige Insolvenzfälle wiesen die Bereiche Information und Kommunikation sowie Sachgütererzeugung auf.

Meiste Registrierungen im Dienstleistungsbereich

Die Zahl der registrierten rechtlichen Einheiten sank im 2. Quartal 2026 im Vorjahresvergleich um 11,1 Prozent auf 15.533. Obwohl eine Registrierung als bloße Absichtserklärung im Verwaltungsverfahren nicht zwingend in eine reale Unternehmensgründung mündet, dient sie als wichtiger Frühindikator für die Wirtschaft. Die meisten Neuregistrierungen verzeichneten Finanz- und sonstige Dienstleistungen (4.786), persönliche Dienstleistungen (3.167) sowie der Handel.