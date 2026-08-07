„Sehe Kinderbetreuung nicht als Arbeit!“ Aussage von Kanzler Stocker sorgt für Empörung

Mit der Aussage, dass unbezahlte Kinderbetreuung für ihn keine Arbeit darstelle, sorgte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) während seiner Sommertour für Aufsehen. Die Empörung innerhalb der Opposition ist groß.

Auf seiner Sommertour im Salzburger Hotel Pitter sorgte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) mit einer Äußerung zur Kinderbetreuung für Aufsehen. Im Rahmen einer Diskussionsrunde mit rund 200 von Meinungsforscher Peter Hajek ausgewählten Bürgern wurde er darauf angesprochen, dass Frauen wöchentlich im Schnitt 96 Stunden unbezahlte Kinderbetreuung übernehmen.

Kinder seien „kein Rechenbeispiel“

Kanzler Stocker betonte, dass er Kinderbetreuung nicht als Arbeit verstehe. Für ihn sei Familie keine ökonomische Leistung, sondern bedeute gegenseitige Verantwortung ohne finanzielle Gegenleistung. Wer Familie als rein wirtschaftliches Rechenbeispiel oder „Business Case“ betrachte, verfolge ein vollkommen anderes Familienbild als er selbst. Er habe seine eigenen Kinder schließlich auch nicht als Rechenbeispiel erzogen. Einige Anwesende im Saal reagierten auf diese Äußerungen mit Buhrufen.

„Familie ist nicht in bezahlter Arbeit zu rechnen. Wenn wir Familien als ‚Business Case‘ sehen, wenn wir Familien als Rechenbeispiel begreifen, dann ist das ein anderes Familienbild als das, das ich habe. Ich habe meine Kinder nicht erzogen als Rechenbeispiel.“ Christian Stocker, Bundeskanzler (ÖVP)

Opposition übt scharfe Kritik

Die Diskussion fand im Rahmen von Stockers Österreich-Tour statt, auf der er Anliegen aus der Bevölkerung sammelt, um daraus Schwerpunkte für die Regierungsarbeit im Herbst abzuleiten – darunter etwa eine einheitliche Rettungssanitäter-Ausbildung. Im Vorfeld hatte vor allem die FPÖ Kritik am Auswahlverfahren für die 200 Teilnehmenden geübt. Die Worte des Kanzlers lösten bei der Opposition Empörung aus. Leonore Gewessler (Grüne) forderte via „Bluesky“ Respekt und eine Entschuldigung für Mütter. FPÖ-Chef Herbert Kickl hielt dem Kanzler ebenfalls eine Verhöhnung von Müttern vor und attestierte der ÖVP „vollkommene Empathielosigkeit“ sowie eine „enorme Distanz zur Alltagswirklichkeit der Bürger“.