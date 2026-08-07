Nur 45 Minuten Zeit: Spektakuläres Himmelsereignis am 12. August

Seltenes Spektakel am 12. August: In Österreich ist bei Sonnenuntergang eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Für den besten Blick empfiehlt sich ein erhöhter Ort mit freier Sicht Richtung Westen.

Der Das Spektakel optimal beobachten möchte, sollte sich eine Anhöhe mit uneingeschränkter Sicht auf den westlichen Horizont suchen.

Der Das Spektakel optimal beobachten möchte, sollte sich eine Anhöhe mit uneingeschränkter Sicht auf den westlichen Horizont suchen.

Von 19.22 Uhr bis theoretisch 21.07 Uhr findet in Österreich am 12. August die partielle Sonnenfinsternis statt. Wegen des Sonnenuntergangs um spätestens 20.16 Uhr bleibt jedoch nur rund 45 Minuten Zeit zum Beobachten. Das Umgebungslicht wird sich zwar leicht verdunkeln, laut ESA-Wissenschaftsdirektorin Carole Mundell ist dieser Effekt wegen der Dämmerung aber kaum spürbar, heißt es gegenüber dem ORF.

Am besten einen erhöhten Standort mit guter Sicht nach Westen wählen

Um das Spektakel optimal zu beobachten, empfiehlt sich eine Anhöhe mit uneingeschränkter Sicht auf den westlichen Horizont. Das hält die Sonne möglichst lange im Blickfeld, bevor sie hinter Hindernissen wie Bergen oder Gebäuden verschwindet. Wer eine spezielle Sonnenfinsternisbrille nutzt, kann erkennen, wie der Mond die Sonne teilweise verdeckt – als wäre ein Stück aus der Sonnenscheibe herausgeschnitten, wie Mundell beschreibt. Die Verdunkelung erreicht in Österreich je nach Region zwischen 84,8 Prozent in Wien und 89,7 Prozent in Innsbruck. Grundsätzlich nimmt die Intensität der Sonnenfinsternis zu, je weiter südwestlich sich der Beobachtungsort befindet.

Totale Sonnenfinsternis in Teilen Spaniens, Portugals, Islands und Grönlands

In Teilen Spaniens, Portugals, Islands und Grönlands ist am 12. August eine totale Sonnenfinsternis zu sehen. Da Mond und Sonne von der Erde aus betrachtet nahezu gleich groß wirken, verdeckt der Mond die Sonne für rund eineinhalb Minuten komplett.