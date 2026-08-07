Samstag wird vielerorts freundlich – am Nachmittag kann es allerdings wieder gewittern

Während die Sonne in weiten Teilen des Landes schon früh ungehindert strahlt, halten sich im Bergland sowie im Süden und Südosten zunächst noch hartnäckige Wolkenfelder.

Der Samstag beschert uns in den meisten Regionen einige Sonnenstunden, am Nachmittag steigt dann aber lokal wieder die Gewitterneigung.

Der Samstag beschert uns in den meisten Regionen einige Sonnenstunden, am Nachmittag steigt dann aber lokal wieder die Gewitterneigung.

Der Tag beginnt im Süden, Südosten und entlang der Gebirgsketten noch mit einer dichteren Wolkendecke, aus der sich vor allem im Südosten der eine oder andere Regenschauer entlädt. Im Rest des Landes sowie im weiteren Vormittagsverlauf setzt sich jedoch rasch die Sonne durch und sorgt für viele freundliche Stunden.

26 bis 32 Grad möglich

Erst am Nachmittag wachsen laut GeoSphere Austria über den Gipfeln wieder markante Quellwolken heran, die sich vereinzelt zu lokal kräftigen Regenschauern und sommerlichen Gewittern entladen können. Dazu weht ein meist sanfter, gelegentlich auffrischender Wind aus östlichen bis nordwestlichen Richtungen. Nach spürbar kühlen 11 Grad in höheren Lagen bis hin zu milden 22 Grad im Flachland erwärmt sich die Luft im Tagesverlauf auf hochsommerliche 26 bis 32 Grad.