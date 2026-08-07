Hitze am Freitag: Karte zeigt die heißesten Regionen Österreichs

Am Freitag blieb die Hitze vor allem im Osten und Südosten Österreichs spürbar: Die UBIMET-Karte zeigte Hitzetage unter anderem in Kärnten, der Steiermark, Wien, Niederösterreich und dem Burgenland.

Die Karte von UBIMET zeigt für Freitag, 7. August 2026, von 0 bis 16 Uhr deutliche Unterschiede in Österreich. Rot markierte Hitzetage finden sich unter anderem im Südosten der Steiermark sowie im Raum Klagenfurt. Rund um Graz reicht die rote Fläche weit in die südliche und östliche Steiermark. In anderen Teilen Kärntens sind dagegen vor allem gelb markierte Sommertage zu sehen. Weiter westlich bleiben große Gebiete grau.

©Österreichische Unwetterzentrale﻿ Besonders heiß war es am Freitag unter anderem in Teilen Kärntens, der Steiermark, Niederösterreichs, Wiens und des Burgenlands.

Osten bleibt heiß

Auch im Osten Österreichs fallen die roten Flächen groß aus. Wien liegt laut Karte in einem Gebiet mit Hitzetag, ebenso weite Teile des östlichen Niederösterreichs und des Burgenlands. Rund um St. Pölten wechseln sich rote und gelbe Bereiche ab. In Oberösterreich und im nördlichen Niederösterreich dominieren vielerorts gelb markierte Sommertage. Die Hitzetage konzentrieren sich am Freitag damit vor allem auf den Osten und Südosten.

Schon zuvor 33 Grad

Dass die Hitze Österreich diese Woche bereits fest im Griff hatte, zeigen auch die Werte der vergangenen Tage. Die Österreichische Unwetterzentrale bezeichnete einen davon sogar als vergleichsweise weniger heiß: „Das war heute einer der „kühleren“ Tage der Woche, für 30 grad und mehr hat es vom Mostviertel und Unterkärnten ostwärts gereicht“. Trotzdem wurden an der Spitze jeweils 33 Grad gemessen. Diese Werte erreichten St. Andrä im Lavanttal in Kärnten sowie Bad Radkersburg und Leibnitz in der Steiermark.

Große Unterschiede

Die aktuelle Karte zeigt zugleich, wie unterschiedlich die Temperaturen innerhalb Österreichs ausfallen. Während im Osten und Südosten zahlreiche Gebiete rot markiert sind, fehlen solche Flächen im Westen weitgehend. Rund um Salzburg, Linz und in mehreren Tälern sind vor allem Sommertage eingezeichnet. Innsbruck und große Teile Tirols liegen hingegen überwiegend in grauen Bereichen.