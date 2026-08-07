Lottoziehung am Freitag: Diese Zahlen wurden gezogen

Am Freitag ging es bei Lotto 6 aus 45 um einen Doppeljackpot mit 2,2 Millionen Euro. Auch in Kärnten dürfte man gespannt auf die Kugeln geblickt haben: Erst am Mittwoch brachte ein Quicktipp dort mehr als 47.000 Euro.

Am Freitagabend werden die Lottozahlen gezogen - bei Lotto 6 aus 45 geht es um einen Doppeljackpot mit 2,2 Millionen Euro.

Am Freitagabend werden die Lottozahlen gezogen - bei Lotto 6 aus 45 geht es um einen Doppeljackpot mit 2,2 Millionen Euro.

Am Freitagabend, dem 7. August, rollten die Kugeln wieder und diesmal lag besonders viel Geld im Topf. Bei Lotto 6 aus 45 ging es um einen Doppeljackpot mit 2,2 Millionen Euro. Zusätzlich wurden bei der Bonus-Ziehung unter allen mitspielenden Tipps 30.000 Euro extra verlost.

Die Lotto-Zahlen vom Freitag, dem 7. Augst: Lotto : 2, 6, 19, 17, 32, 37; Zusatzzahl : 41

: 2, 6, 19, 17, 32, 37; : 41 LottoPlus, 1. Ziehung : 4, 9, 12, 19, 24, 43

: 4, 9, 12, 19, 24, 43 LottoPlus, 2. Ziehung : 11, 13, 37, 38, 44, 45

: 11, 13, 37, 38, 44, 45 Joker: 9, 3, 8, 1, 4, 1

Kein Sechser

Grund für den gut gefüllten Gewinntopf war die Ziehung am Mittwoch. Damals wurden die Zahlen 8, 23, 31, 32, 34 und 35 gezogen. Doch diese Kombination hatte niemand vollständig richtig angekreuzt. Aus dem bisherigen Jackpot wurde damit ein Doppeljackpot. Für die Spielteilnehmer bedeutete das am Freitag: Noch einmal mitfiebern – diesmal um 2,2 Millionen Euro.

Treffer in Kärnten

Ganz leer gingen die Spieler am Mittwoch allerdings nicht aus. Zwei Tipps brachten einen Fünfer mit Zusatzzahl und damit jeweils etwas mehr als 47.000 Euro. Einer davon wurde in Kärnten mit einem Quicktipp gespielt. Der zweite Treffer gelang mit einem Normalschein in Wien. Der ganz große Sechser blieb zwar aus, für zwei Spielteilnehmer zahlte sich das Zahlenkreuz dennoch ordentlich aus.

LottoPlus im Blick

Auch bei LottoPlus blieb der Sechser am Mittwoch aus und zwar in beiden Ziehungen. Die jeweiligen Gewinnsummen wurden deshalb laut Spielbedingungen auf die LottoPlus-Fünfer aufgeteilt. Bei der ersten Ziehung erhielten 28 Fünfer jeweils etwas mehr als 4.200 Euro. In der zweiten Ziehung gab es 45 Fünfer, die jeweils knapp 3.600 Euro bekamen. Am Freitag ging es bei den beiden LottoPlus-Ziehungen jeweils um 80.000 Euro.

Joker bringt 194.000

Beim Joker entschied am Mittwoch dagegen ein kleines Kreuz über einen großen Gewinn. Zwei Tippscheine hatten die richtige Joker-Kombination, doch nur auf einem davon war auch das „Ja“ zum Joker angekreuzt. Der Solo-Gewinn von mehr als 194.000 Euro ging damit an eine Person, die über win2day an der Ziehung teilgenommen hatte. Auch am Freitag fiel beim Joker wieder eine neue Zahlenkombination.