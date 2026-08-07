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/ ©Montage: O. Posvek/ Rotes Kreuz Stmk & Canva
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt einen Motorradfahrer und einen Rettungswagen.
Die Landespolizeidirektion Tirol berichtet über den Vorfall.
Lienz
07/08/2026
Verkehrsunfall

Kollision in Lienz: Italienischer Motorradfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Ein 46-jähriger Motorradfahrer stieß am Freitag auf einer Kreuzung mit dem Auto eines 67-Jährigen zusammen und wurde verletzt.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(149 Wörter)
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Ein 67-jähriger Österreicher war am Freitag gegen 13:30 Uhr zusammen mit seiner 66-jährigen Frau als Beifahrerin auf der Bürgeraustraße im Gemeindegebiet von Lienz in nördlicher Richtung unterwegs.

Zusammenstoß beider Fahrzeuge

Zur selben Zeit fuhr ein 46-jähriger Italiener mit seinem Motorrad auf der Schillerstraße von links kommend geradeaus in östlicher Richtung in die Kreuzung mit der Vorrangstraße ein. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der Motorradfahrer stürzte und sich Verletzungen unbestimmten Grades zuzog.

Motorrad nicht mehr fahrtauglich

„Ein Unfallzeuge setzte die Rettungskette in Gang. Der verunfallte Motorradlenker wurde in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht und von dort nach ambulanter Behandlung entlassen“, schildern die Beamten der Landespolizeidirektion Tirol. Die Insassen des Autos blieben unverletzt. Während am PKW Sachschaden entstand, war das Motorrad nicht mehr fahrtauglich und musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

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