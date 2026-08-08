ORF-Star mit emotionaler Botschaft: „Musste erst ein Kind verlieren“

„Was für dich bestimmt ist, wird seinen Weg zu dir finden“: Mit diesen Worten macht ORF-Star Conny Kreuter ihre Schwangerschaft öffentlich und spricht über eine prägende Zeit in ihrem Leben.

Conny Kreuter ist vor allem als Profitänzerin und Choreografin aus der ORF-Show Dancing Stars bekannt. Die gebürtige Niederösterreicherin ist zudem als Tanztrainerin sowie Moderatorin aktiv. Auf ihren Social-Media-Kanälen gibt sie regelmäßig Einblicke in ihr Leben und teilt dabei auch persönliche Gedanken mit ihren Followerinnen und Followern. In ihrem aktuellen Beitrag gewährt Kreuter nun einen besonders privaten Einblick: Sie macht ihre erneute Schwangerschaft öffentlich und spricht darüber, welche Erkenntnisse sie aus dieser Zeit gewonnen hat.

ORF-Star spricht über schwere Zeit

Mit einem stimmungsvollen Video, das sie mit Babybauch zeigt, überrascht Kreuter ihre Community. Zu den Aufnahmen schreibt sie einen chinesischen Spruch, der sie derzeit besonders begleitet: „Was für dich bestimmt ist, wird seinen Weg zu dir finden. Was nicht für dich bestimmt ist, kannst du nicht erzwingen.“ Die Moderatorin erklärt, dass sie diese Worte durch ihre erneute Schwangerschaft erst richtig verstanden habe. „Früher dachte ich, Erfolg bedeutet, immer mehr zu leisten, mehr zu kämpfen und niemals aufzugeben. Heute – während ich neues Leben in mir trage – lerne ich etwas anderes“, schreibt sie.

„Manche Dinge wachsen nicht, weil wir sie kontrollieren“

In ihrem Beitrag beschreibt Kreuter, dass sich ihre Einstellung grundlegend verändert habe. „Manche Dinge wachsen nicht, weil wir sie kontrollieren. Sie wachsen, weil wir ihnen Raum geben.“ Diese Erkenntnis gelte für „Träume. Für Beziehungen. Für Heilung. Und für das größte Wunder überhaupt – ein neues Leben.“ Zum Abschluss richtet sie eine Frage an ihre Follower: „Wo in deinem Leben darfst du heute etwas weniger erzwingen und etwas mehr vertrauen?“ Dazu lädt sie ihre Community ein, Begriffe wie „Liebe“, „Gesundheit“, „Familie“, „Erfolg“ oder „Frieden“ in den Kommentaren zu hinterlassen.

Viele emotionale Reaktionen folgen auf bewegendes Statement

Der Beitrag löste zahlreiche emotionale Reaktionen aus. „So schön geschrieben“, kommentiert eine Nutzerin. Andere schreiben etwa „Sehr schöne Worte“ oder wünschen der Moderatorin alles Gute für die Schwangerschaft. Besonders bewegend ist der Kommentar einer Followerin, die ihre eigene Geschichte teilt: „Mir ging es genauso. Ich musste ein Kind verlieren, um alte Muster loswerden zu können und bald darauf wurde ich schwanger. Heute zeigt mir jeden Tag aufs Neue, was wirklich wichtig ist im Leben.“

Conny Kreuter sprach offen über Fehlgeburt

Bereits im Frühjahr hatte Kreuter öffentlich über ihre Fehlgeburt gesprochen und damit vielen betroffenen Frauen Mut gemacht. Mit ihrer jetzigen Schwangerschaft teilt sie nun eine freudige Nachricht – verbunden mit einer Botschaft über Vertrauen, Loslassen und neue Hoffnung.