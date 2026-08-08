Rekord bei Strom- und Gaswechsel: Diese Österreicher stiegen am häufigsten um

234.982 Strom- oder Gaskunden (Haushalte und Unternehmen) haben sich heuer im ersten Halbjahr einen neuen Lieferanten gesucht. Laut E-Control stellt das einen Rekord bei den Wechselzahlen dar.

Aus der aktuell veröffentlichten Marktstatistik der E-Control geht hervor, dass sich heuer 234.982 Strom- oder Gaskunden im ersten Halbjahr einen neuen Lieferanten gesucht haben. Das ist ein Rekord bei den Wechselzahlen und noch einmal mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als 210.761 Kunden den Lieferanten gewechselt hatten. Die bisher höchste Wechselrate hat es im Jahr 2019 gegeben, als diese bei rund 219.000 gelegen ist.

Unzählige Österreicher wechselten ihren Strom- und Gasanbieter

Die Wechselrate im ersten Halbjahr betrug bei Strom 2,9 Prozent und bei Gas 4,1 Prozent. Einen neuen Stromlieferanten suchten sich in diesem Zeitraum insgesamt 187.256 Kunden (davon 152.459 Haushalte), einen neuen Gaslieferanten 47.726 Kunden (davon 42.387 Haushalte). „Dass es bei den Wechselzahlen einen neuen Rekord gegeben hat zeigt, dass sich die Konsument:innen vermehrt mit ihren Strom- oder Gastarifen auseinandersetzen. Geopolitische Spannungen führen zu Unsicherheiten, wie es mit den Preisen weitergeht und viele Konsument:innen wollen noch vor der nächsten Heizsaison möglichst günstige Strom- und Gastarife sichern. Einen Preisvergleich anzustellen, am besten mit dem kostenlosen Tarifkalkulator der E-Control, zahlt sich auf jeden Fall aus“, betont dazu Michael Strebl, Vorstand E-Control.

Hoher Energieverbrauch durch Klimageräte

Der heurige Sommer hat sich bisher von der sehr heißen und trockenen Seite gezeigt. Die Hitzewellen sorgen dafür, dass sich die eigenen vier Wände stärker aufheizen und zu einem sehr belastenden Raumklima führen – speziell auch in der Nacht. Um Räume nach unten zu kühlen setzen sich Klimageräte immer stärker durch. Da diese einen hohen Energieverbrauch haben, gilt es auch hier, sorgsam damit umzugehen – Fenster geschlossen halten und soweit wie möglich beschatten, einzelne Räume kühlen, etc. Auch smarte Steuer- und Regelungstechnologien können bei der Regelung der Raumtemperaturen helfen, heißt es weiter.

„Mit Energie sorgsam umgehen“

Der Sonnenschein stellt andererseits natürlich einen großen Vorteil für die Betreiber von PV-Anlagen dar. In Kombination mit einem Speicher kann der Eigenverbrauch der erzeugten Energie optimiert und die Strombezugskosten aus dem öffentlichen Netz deutlich reduziert werden, wird mitgeteilt. „Unabhängig von den Temperaturen gilt, mit Energie sorgsam umzugehen sollte selbstverständlich sein. Verbräuche in den Sommermonaten zudem in die Zeit von 10.00 bis 16.00 Uhr zu verschieben, entlastet nicht nur das Netz, sondern hilft auch dabei, die eigenen Stromkosten zu reduzieren“, teilt Alfons Haber, Vorstand E-Control, mit.

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Strom: Niederösterreicher sind besonders wechselfreudig

Den Stromlieferanten am häufigsten wechselten im ersten Halbjahr – im Verhältnis zur Kundenanzahl – neuerlich die Niederösterreicher mit 4,8 Prozent (41.329 Kunden), gefolgt von den Oberösterreicher und Steirer mit je 3,3 Prozent (34.291 Kunden bzw. 31.029 Kunden).

Gas: Auch Niederösterreich auf Platz eins

Der Gaslieferant wurde ebenfalls am häufigsten in Niederösterreich gewechselt, und zwar mit 5,4 Prozent bzw. 13.581 Kunden, gefolgt von der Steiermark mit 5,1 Prozent (2.945 Kunden) und Oberösterreich mit 4,7 Prozent (5.399 Kunden). Die Konsumenten im Westen Österreichs bleiben auch weiterhin wenig aktiv beim Lieferantenwechsel. Die Wechselrate war sowohl bei Strom in Tirol mit 0,8 Prozent (4.231 Kunden) und bei Gas mit 1,7 Prozent bzw. 942 Kunden am Niedrigsten, wird abschließend mitgeteilt.