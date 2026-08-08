Mann und Tochter (6) tot: Witwe von Welle an Hilfsbereitschaft „zutiefst berührt“

Während das Mitgefühl für die Familie im ganzen Land riesig ist und eine beispiellose Spendenwelle von über 600.000 Euro ausgelöst hat, bricht die Mutter nun erstmals ihr Schweigen - mit zutiefst bewegenden Worten des Dankes.

Nach einem schweren Traktorunfall am 14. Juli in der Vorarlberger Gemeinde Satteins steht Sarah vor einem unermesslichen Verlust: Sowohl ihr Lebensgefährte als auch ihre erst sechsjährige Tochter kamen dabei ums Leben. Die Welle der Hilfsbereitschaft ist überwältigend: Mehr als 600.000 Euro wurden seither nach einem Spendenaufruf für die Familie gesammelt. Erstmals wendet sich die Mutter nun mit einer emotionalen Botschaft an die vielen Spender.

Die tragische Vorgeschichte

„Ein Augenblick und das Leben verändert sich für immer“: So beginnt die Spendenkampagne für eine Familie aus Vorarlberg. Nach einer Hüttennacht mit den Töchtern Klara und Anna kehrte Vater Marcel nicht wie geplant zurück. Als er nicht erreichbar war, machte sich Partnerin Sarah voller Sorge selbst auf die Suche. Bei einer Traktorfahrt auf einer Wiese geriet das Gespann von Vater Marcel ins Rutschen und überschlug sich. Er und seine sechsjährige Tochter Klara starben noch am Unfallort. Da der Notruf erst am Nachmittag einging, blieb die Tragödie lange unbemerkt.

Inzwischen wurden 600.000 Euro gespendet

Um Sarah und Tochter Anna vor finanzieller Not zu schützen, sammelt die Kampagne Spenden für Beerdigungskosten, Kredite und den entfallenen Verdienst. Zwar kann Geld den Verlust nicht wiedergutmachen, doch es schafft Sarah den nötigen Freiraum, um für ihre Tochter da zu sein und den Alltag neu zu ordnen. Große Bestürzung über diesen tragischen Vorfall macht sich innerhalb der Bevölkerung breit. Mittlerweile sind 600.000 Euro an Spenden zusammengekommen.

Mutter Sarah: „Von ganzem Herzen Danke!“

Nach dem großen Spendenerfolg meldet sich Mutter Sarah nun zu Wort und zeigt sich überaus dankbar. Sie erklärt, kaum Worte für die vergangenen Wochen zu finden. Nach dem Verlust von Marcel und Tochter Klara bei dem tragischen Unfall sei für sie und Anna nichts mehr, wie es einmal war. Trotzdem ist sie unglaublich glücklich über die Hilfsbereitschaft ihrer Mitmenschen.

„Umso überwältigender ist die große Anteilnahme und Hilfsbereitschaft, die wir erfahren dürfen. Mit einer solchen Welle der Unterstützung hätte ich niemals gerechnet. Sie berührt mich zutiefst und macht mich unendlich dankbar. Hinter jeder einzelnen Spende stehen Menschen, die mit uns fühlen, an uns denken und uns in dieser unvorstellbar schweren Zeit helfen möchten. Diese Unterstützung kann unseren Verlust und unseren Schmerz nicht kleiner machen. Sie nimmt mir jedoch viele finanzielle Sorgen und schenkt Anna und mir Sicherheit für unsere Zukunft. Ich danke jedem einzelnen Menschen, der gespendet, den Spendenaufruf geteilt, liebe Worte geschrieben oder uns auf andere Weise geholfen hat. Eure Anteilnahme, eure Großzügigkeit und euer Mitgefühl bedeuten mir mehr, als ich in Worte fassen kann. Ich werde niemals vergessen, wie viele Menschen in der dunkelsten Zeit unseres Lebens an unserer Seite standen. Von ganzem Herzen: Danke.“ Sarah – auch im Namen von Anna

Marcel und Klara bleiben unvergessen

Als hilfsbereit, ehrlich und tief verlässlich – so bleibt Vater Marcel allen in Erinnerung. Mit viel Hingabe brachte er als Obmann des „Puch Clubs“ Gemeinschaft zusammen und lebte seine Passion. Sein Herz aber schlug vor allem für seine Familie, die ihm alles bedeutete. Ebenso unbegreiflich ist der Verlust der kleinen Klara. Die Sechsjährige strahlte voller Lebensfreude, liebte Einhörner, hübsche Kleider sowie ihr Pferd Murphy und zählte bereits voller Begeisterung die Tage bis zu ihrer Einschulung.