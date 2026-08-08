Weltkatzentag: Fast jede zweite Katze in Österreich ist zu dick

Ein Kilo mehr mag süß aussehen, doch für Stubentiger ist es eine ernste Gesundheitsgefahr: Fast 50 Prozent aller Katzen in Österreich schleppen zu viel Gewicht mit sich herum - jede fünfte leidet bereits an Adipositas.

Der Österreichische Tierschutzverein schlägt Alarm und fordert Halterinnen und Halter anlässlich des heutigen Weltkatzentags am 8. August zum Umdenken auf. Viele meinen es gut mit ihren Samtpfoten und verwechseln den Wohlstandsbauch mit Liebe. Doch der Schein trügt: Wie eine aktuelle Studie der Veterinärmedizinischen Universität Wien zeigt, scheitert es selten am Mitgefühl, sondern am geschulten Blick. Schleichende Gewichtszunahme wird im Alltag oft gar nicht wahrgenommen.

Risiken für Diabtetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Verdauungsprobleme steigen

Dabei belastet das Übergewicht den Katzenkörper extrem. Schon ab zehn Prozent über dem Idealgewicht steigen die Risiken für Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie schmerzhafte Gelenk- und Verdauungsprobleme drastisch an. Die eingeschränkte Beweglichkeit mindert die Lebensqualität spürbar, verkürzt die Lebenserwartung und führt nicht selten zu hohen Tierarztkosten. Besonders gefährdet sind ältere und kastrierte Tiere sowie ruhige oder kräftig gebaute Rassen wie British Shorthair, Perser oder Maine Coon, wenn sie zu energiereich gefüttert werden und sich zu wenig bewegen.

Experten empfehlen schrittweise Futterumstellung in Kombination mit mehr Bewegung

Für ein gesünderes Katzenleben führt der Weg zum Idealgewicht meist über eine schrittweise Futterumstellung in Kombination mit mehr Bewegung. Experten wie Alfred Kofler vom Österreichischen Tierschutzverein raten dabei zu Geduld, da ein gesunder Gewichtsverlust bei etwa einem Prozent des Körpergewichts pro Woche liegt.

Nassfutter besser als Trockenfutter

Nassfutter ist wegen seines hohen Wassergehalts und des besseren Sättigungsgefühls deutlich besser geeignet als Trockenfutter, das bei ständiger Verfügbarkeit rasch zu Kalorienüberschuss führt. Zusammen mit täglichen Spielzeiten, Klettermöglichkeiten und Futterrätseln gelingt der Weg zurück zur Traumfigur. Bei rund zwei Millionen Hauskatzen in Österreich appellieren Tierschützer daher an das Verantwortungsbewusstsein aller Halter, um ihren Tieren ein längeres und aktiveres Leben zu ermöglichen.