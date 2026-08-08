Hitze und Blockbuster sorgen für volle Säle: Großer Ansturm auf die Kinos

Die anhaltende Hitze der vergangenen Wochen hinterlässt Spuren im Freizeitverhalten der Wiener Bevölkerung. Kinobesuche boomen.

Klimatisierte Innenräume, gute Filme: Der Besuch im Kino lohnt sich für den ein oder anderen derzeit doppelt.

Klimatisierte Innenräume, gute Filme: Der Besuch im Kino lohnt sich für den ein oder anderen derzeit doppelt.

Ansturm auf die Kinos: Ein Besucherplus von 15 Prozent im ersten Halbjahr bestätigt den aktuellen Trend in ganz Österreich – mit besonders starken Zahlen in Wien. Kinoverbands-Präsident Christian Dörfler führt die voll besetzten Säle der letzten drei Wochen auf eine Kombination aus Hitze-Flucht und der Anziehungskraft des Kinos zurück. Das berichtet zuerst der ORF Wien.

Auch Nachmittagsvorstellungen gut besucht

Selbst die Vorstellungen am Nachmittag sind derzeit ungewöhnlich gut besucht – eine Entwicklung, die auch Dörfler überrascht. Große Blockbuster wie „Odyssee“ oder „Spider-Man“ füllen die Säle selbst an Werktagen. Gleichzeitig sprechen Produktionen wie „Toy Story 5“ oder „Vaiana“ das Publikum an. Der aktuelle Erfolg basiert somit auf einer idealen Mischung aus Angeboten für Familien, Cineasten und unterschiedliche Interessengruppen.

Mehr Getränkebestellungen, gleich viel Nachos und Popcorn

Die Erholung der Besucherzahlen wertet Dörfler als Zeichen für die Überwindung der Pandemie. Um die Generation Z neu zu gewinnen, setzen Kinos erfolgreich auf Regisseure aus der YouTube-Szene wie Curry Barker („Obsession“) oder Kane Parsons („Backrooms“). Bei der Verpflegung bleiben Popcorn und Nachos der Standard, während die hohen Temperaturen den Getränkeverkauf ankurbeln.