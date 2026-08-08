„Negativ für Pension“: Österreicherin muss „deutlich länger“ arbeiten

Der Equal Pension Day fällt 2026 auf den 9. August. Heißt: Bis zu diesem Tag haben Männer im Durchschnitt so viel Pension bekommen wie Frauen im gesamten Jahr. Pensionistenorganisationen bezeichnen das als absolut "inakzeptabel".

Fast vier Monate lang bekommen Männer also quasi mehr Geld als Frauen, wenn sie in der Pension sind. Die Pensionslücke beträgt fast 40 Prozent und ist seit 2015 auch um gerade einmal 3,9 Prozent gesunken. Für Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec absolut „inakzeptabel“: „In diesem Tempo würde es noch mehr als 100 Jahre dauern, bis die Pensionslücke geschlossen ist.“ Sie fordert auf Nachfrage von 5 Minuten „Chancengleichheit für Frauen im Berufsleben und in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf“. Dabei soll es mehr flexible Kinderbetreuung geben und ein automatisches Pensionssplitting mit Opt-out. Heißt: Nur wenn ein Partner das Pensionssplitting nicht möchte, kann darauf verzichtet werden. Im Vorjahr haben weniger als 2.000 Menschen freiwillig die Pensionsgutschriften geteilt.

©Ben Leitner Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec weiß, dass das Tempo beim Schließen der Pensionslücke viel zu langsam ist.

„Unterschiede spiegeln sich unmittelbar in Pension wider“

Wir haben diesbezüglich auch beim Pensionistenverband Österreich (PVÖ) und deren Präsidentin Birgit Gerstorfer angefragt. Für sie ist die Pensionslücke „das Ergebnis jahrzehntelanger Benachteiligungen im Erwerbsleben“. Nicht nur in der Pension gebe es einen Unterschied, Frauen würden hierzulande immer noch durchschnittlich 17,6 Prozent weniger als Männer verdienen, rund jede zweite Frau arbeitete in Teilzeit. „Gleichzeitig übernehmen Frauen den Großteil der Kinderbetreuung und der Pflege von Angehörigen. Diese Unterschiede spiegeln sich später unmittelbar in der Pension wider“, so der PVÖ gegenüber 5 Minuten. Gerstorfer fordert daher „gleichen Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit, bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und eine deutlich bessere pensionsrechtliche Absicherung von Kindererziehungs- und Pflegezeiten“.

©PVÖ PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer fordert etwa „gleichen Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit“.

„Viele haben gearbeitet, Kinder erzogen und Angehörige gepflegt…“

Besonders alleinlebende Pensionistinnen, Witwen und Frauen mit langen Teilzeitphasen würden sich regelmäßig an die beiden Seniorenorganisationen wenden. „Viele haben gearbeitet, Kinder erzogen und Angehörige gepflegt – und müssen heute trotzdem jeden Euro zweimal umdrehen“, weiß der PVÖ. Das zeigt sich auch in einer anderen Statistik: 28 Prozent der alleinlebenden Pensionistinnen hierzulande sind armutsgefährdet – bei alleinlebenden Pensionisten sind es „nur“ 14 Prozent. Man rät daher, alle Unterstützungsleistungen wie Ausgleichszulage oder Wohnbeihilfe zu prüfen und sich beraten zu lassen. Gleichzeitig weiß Gerstorfer auch: „Es kann aber nicht die Lösung sein, Frauen im Alter von einer Förderung zur nächsten zu schicken. Wer ein Leben lang gearbeitet oder Angehörige gepflegt hat, muss von seiner Pension würdevoll leben können.“

Pensionistin bleibt kaum Geld für Lebensmittel oder Medikamente

Und der PVÖ nennt auch ein konkretes Beispiel: „Eine Pensionistin schilderte uns, dass sie jahrzehntelang gearbeitet, ihre Kinder betreut und später ihren pflegebedürftigen Mann versorgt hat.“ Heute würde sie alleine leben und nach Miete, Energie und Fixkosten bleibe ihr kaum Geld für Lebensmittel oder Medikamente.

„Diese Geschichte steht stellvertretend für viele Frauen, die ihr Leben lang Verantwortung übernommen haben und trotzdem von Altersarmut bedroht sind.“ PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer gegenüber 5 Minuten

Seniorenbund zeigt Beispiel einer Frau auf, die erst „deutlich später“ in Pension kann

Und auch der Seniorenbund hat ein Beispiel parat. Eine Frau, die Ende der 1960er-Jahre geboren wurde, habe ihnen geschildert, dass sie trotz lebenslanger Arbeit und Familienverantwortung „deutlich länger“ als etwa ihre Geschwister arbeiten müsse. „Sie beschreibt, dass Kindererziehung, Teilzeit und familiäre Pflegeleistungen zwar gesellschaftlich wertvoll waren, sich aber langfristig negativ auf ihre Pension auswirken. Auch fehlt ihr die Wertschätzung ihres Umfelds und der Politik“, weiß Korosec.

„Solche Lebensgeschichten zeigen: Eine niedrige Frauenpension ist häufig nicht das Ergebnis mangelnder Arbeits- bzw. Leistungsbereitschaft, sondern die Folge von Care-Arbeit und unterbrochenen Erwerbsbiografien – unbezahlt und ungedankt.“ Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec gegenüber 5 Minuten

Organisationen befürworten Aktivpension

Als wichtigen Punkt bezeichnen beide Pensionistenorganisationen nun die Aktivpension, die mit kommendem Jahr in Österreich starten soll. Diese betrifft all jene Personen, die in der Pension arbeiten oder den Ruhestand vorerst aufschieben. Sie bekommen dann einiges von der Steuer zurück, alles dazu auch hier: Tausende Euro extra: So werden Pensionisten ab 2027 zur Arbeit motiviert. Der Seniorenbund bezeichnet die Aktivpension als „wichtigen Anreiz für freiwilliges Weiterarbeiten nach dem Regelpensionsalter“. Sie könne Frauen helfen, sich in der Pension ihr Einkommen zu verbessern, würde aber nicht notwendige Maßnahmen während des gesamten Erwerbslebens ersetzen. Gerstorfer fordert in dem Zusammenhang, dass man die benötigten Versicherungsjahre für Frauen auf 30 Jahre herunterschrauben sollte: „Sorgearbeit darf nicht doppelt bestraft werden – zuerst durch niedrigere Einkommen und Pensionen und später noch einmal durch den Ausschluss von Verbesserungen bei der Aktivpension.“

„Wer Altersarmut verhindern will, muss…“

Der PVÖ sieht Frauenpensionen jedenfalls nicht als isoliertes Pensionsthema: „Sie sind das Ergebnis der Arbeitsmarkt-, Familien- und Sozialpolitik der vergangenen Jahrzehnte.“ Und Seniorenbund-Präsidentin Korosec weiß außerdem abschließend noch: „Wer Altersarmut verhindern will, muss bereits bei Einkommen, Kinderbetreuung, Care-Arbeit, Berufswahl und Beschäftigungschancen ansetzen.“