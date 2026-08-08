Amira Aly auf der Kinoleinwand: Erste Einblicke in neuen Film

Die gebürtige Kärntnerin Amira Aly ist schon bald in ihrem ersten Kinofilm zu sehen - gemeinsam mit Erol Sander.

Nachdem die 33-jährige gebürtige Klagenfurterin bereits in Fernsehformaten wie dem „Traumschiff“ oder der ZDF-Reihe „Marie fängt Feuer“ Mitwirkende war, feiert sie nun ihre Premiere auf der großen Kinoleinwand. Seit dieser Woche vermittelt der frisch veröffentlichte Vorschau-Clip erste Einblicke in das Filmprojekt.

Rätselhafte Morde

Im Film mit dem Titel „Im Zeichen des Drachen“ geht es um eine Welle rätselhafter Mordfälle, welche die Gegend in Aufruhr versetzt. Im Zentrum des Geschehens steht ein ehemaliger Gesetzeshüter – verkörpert von Schauspiel-Größe Erol Sander –, der nach einem schweren Zwischenfall sein Gehör einbüßte und den Dienst quittieren musste. Nur sein tiefes Verständnis rund um mythologische Drachenlegenden kann womöglich die blutige Tatenserie stoppen.

Kino-Start im Frühherbst

Aly übernimmt in der Produktion die Rolle einer Archäologin. Als Regisseur Enrico Saller an sie herantrat, folgte ohne Zögern die Zusage, heißt es in der „Kleinen Zeitung“. Schon bald hat die Österreicherin ihr Kino-Debüt: Der Start des Films ist für den 17. September angesetzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.08.2026 um 13:34 Uhr aktualisiert