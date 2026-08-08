„Schaden ist angerichtet“: Kickl fordert Stocker zum Rücktritt auf

Nach den umstrittenen Aussagen zur Kinderbetreuung des Bundeskanzlers Christian Stocker hält FPÖ-Chef Kickl den Kanzler für unhaltbar. In einem Facebook-Posting spart er nicht an heftiger Kritik.

Über Facebook bekräftigte der FPÖ-Chef seine Position und erklärte ein Einlenken des Bundeskanzlers für wirkungslos, da der politische Schaden bereits vorliege.

Über Facebook bekräftigte der FPÖ-Chef seine Position und erklärte ein Einlenken des Bundeskanzlers für wirkungslos, da der politische Schaden bereits vorliege.

Während seiner Sommertour geriet Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) in die Kritik, da er unbezahlte Kinderbetreuung nicht als Arbeit einstufte. Dieser Aussage folgte eine Welle der Empörung, etliche Vertreterinnen und Vertreter der Politik meldeten sich diesbezüglich zu Wort. Stocker selbst entschuldigte sich daraufhin sowohl in einer Presseaussendung als auch in einem Social Media-Video bei der Öffentlichkeit.

©Facebook/Christian Stocker „Dieser Satz ist falsch.“ Kanzler Stocker zeigte sich in einer Videobotschaft reumütig.

Frauen leisten zwei Drittel der unbezahlten Arbeit

Dem war ein außergewöhnlicher Aufschrei vorausgegangen – Vor allem deshalb, da Frauen laut Statistik Austria rund zwei Drittel der unbezahlten Arbeit leisten. Der Protest regte sich jedoch auch in den eigenen Reihen: Die Äußerung von Stocker, die er in Salzburg tätigte, traf vor allem auch Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) hart. Deutliche Kritik kam ebenso von der Opposition. Nach Ansicht von FPÖ-Obmann Herbert Kickl macht sich der Bundeskanzler mit seinen Äußerungen über Mütter lustig. Er attestiert der ÖVP fehlendes Mitgefühl, eine familienfeindliche Haltung sowie einen fehlenden Bezug zur Alltagswelt der Bevölkerung.

Kickl legt Stocker den Rücktritt nahe

Auf Facebook legt der FPÖ-Chef nach und betont, dass es für einen Rückzieher des Kanzlers zu spät sei, da bereits massiver Schaden entstanden sei. Zudem habe Stocker mit seiner Absage an die Einordnung von Kinderbetreuung als unbezahlte Arbeit offenbart, welchen geringen Stellenwert die ÖVP diesem Thema wirklich beimisst. Der FPÖ-Chef wirft mangelndes Bewusstsein für den Stellenwert der Kinderbetreuung vor. Aus diesem Grund sieht er den Bundeskanzler als fehl am Platz an und fordert dessen umgehenden Rücktritt.

©Facebook/Herbert Kickl FPÖ-Parteichef Kickl spart in seinem Facebook-Posting nicht mit Vorwürfen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.08.2026 um 15:06 Uhr aktualisiert