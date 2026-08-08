„Schaden ist angerichtet“: Kickl fordert Stocker zum Rücktritt auf
Nach den umstrittenen Aussagen zur Kinderbetreuung des Bundeskanzlers Christian Stocker hält FPÖ-Chef Kickl den Kanzler für unhaltbar. In einem Facebook-Posting spart er nicht an heftiger Kritik.
Während seiner Sommertour geriet Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) in die Kritik, da er unbezahlte Kinderbetreuung nicht als Arbeit einstufte. Dieser Aussage folgte eine Welle der Empörung, etliche Vertreterinnen und Vertreter der Politik meldeten sich diesbezüglich zu Wort. Stocker selbst entschuldigte sich daraufhin sowohl in einer Presseaussendung als auch in einem Social Media-Video bei der Öffentlichkeit.
Frauen leisten zwei Drittel der unbezahlten Arbeit
Dem war ein außergewöhnlicher Aufschrei vorausgegangen – Vor allem deshalb, da Frauen laut Statistik Austria rund zwei Drittel der unbezahlten Arbeit leisten. Der Protest regte sich jedoch auch in den eigenen Reihen: Die Äußerung von Stocker, die er in Salzburg tätigte, traf vor allem auch Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) hart. Deutliche Kritik kam ebenso von der Opposition. Nach Ansicht von FPÖ-Obmann Herbert Kickl macht sich der Bundeskanzler mit seinen Äußerungen über Mütter lustig. Er attestiert der ÖVP fehlendes Mitgefühl, eine familienfeindliche Haltung sowie einen fehlenden Bezug zur Alltagswelt der Bevölkerung.
Kickl legt Stocker den Rücktritt nahe
Auf Facebook legt der FPÖ-Chef nach und betont, dass es für einen Rückzieher des Kanzlers zu spät sei, da bereits massiver Schaden entstanden sei. Zudem habe Stocker mit seiner Absage an die Einordnung von Kinderbetreuung als unbezahlte Arbeit offenbart, welchen geringen Stellenwert die ÖVP diesem Thema wirklich beimisst. Der FPÖ-Chef wirft mangelndes Bewusstsein für den Stellenwert der Kinderbetreuung vor. Aus diesem Grund sieht er den Bundeskanzler als fehl am Platz an und fordert dessen umgehenden Rücktritt.