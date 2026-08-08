Zwei Unfälle: Zweimal musste der Hubschrauber ausrücken

Am Nachmittag des 7. August ereignete sich ein Verkehrsunfall im Flachgau zwischen einem Auto und einem Motorrad. Generell musste der Hubschrauber zweimal ausrücken.

Nach den bisherigen Erhebungen lenkte ein Pkw-Lenker sein Fahrzeug auf der L239 in Richtung Salzburg. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Pkw mit einem auf der L204 fahrenden Motorrad. Durch die Kollision wurde der 60-jährige Motorradlenker über den Pkw geschleudert und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der Rettungshubschrauber brachte den Mann ins Unfallkrankenhaus Salzburg.

Nächster Unfall

Ebenfalls am Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin auf der B99 im Kreuzungsbereich Walchhofweg in Radstadt. Eine 32-jährige Pkw-Lenkerin war mit ihrem Fahrzeug auf der B99 von Radstadt kommend in Richtung Untertauern unterwegs. Zur selben Zeit fuhr eine 84-jährige Fahrradfahrerin in entgegengesetzter Richtung. Dann geschah das Unglück.

Trotz Ausweichversuch kam es zur Kollision

Im Kreuzungsbereich leitete die Fahrradfahrerin einen Abbiegevorgang ein. Trotz eines Ausweichversuchs der Pkw-Lenkerin kam es zur Kollision. Die Fahrradfahrerin wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Schwarzach geflogen.