Dreifachjackpot am Sonntag: Während „6 aus 45“ und LottoPlus ohne Hauptgewinn blieben, sicherte sich ein App-User beim Joker knapp 187.000 Euro - nun winken am Wochenende rund 3 Millionen Euro.

Bei der jüngsten freitägigen Bonus-Ziehung von „6 aus 45“ blieb das große Glück bei den Hauptgewinnen aus: Weder der Sechser noch der Fünfer mit Zusatzzahl wurden geknackt. Dadurch schwellen die Töpfe für die anstehende Sonntagsziehung kräftig an.

3 Millionen Euro im Jackpot

Da der Hauptgewinn nicht geräumt wurde, geht es am Sonntag bei um einen Dreifachjackpot mit einer erwarteten Gewinnsumme von rund 3 Millionen Euro. Auch beim Fünfer mit Zusatzzahl wartet ein einfacher Jackpot, hier liegen etwa 170.000 Euro im Topf. Über einen Grund zum Feiern darf man sich dennoch im Süden Österreichs freuen: Der im Rahmen der Bonus-Ziehung exklusiv verloste Extra-Bonus von 30.000 Euro ging an eine Spielteilnehmerin oder einen Spielteilnehmer in der Steiermark.

LottoPlus verteilt Gewinnsummen um

Auch bei den beiden Ziehungen von LottoPlus gab es keinen Sechser. Gemäß dem Reglement wurde die Gewinnsumme daher auf die Fünfer aufgeteilt. In der ersten Ziehung sicherten sich 57 Gewinner jeweils rund 2.600 Euro, während sich in der zweiten Ziehung 31 Glückliche über je etwa 4.800 Euro freuen können. Für die kommenden LottoPlus-Ziehungen am Sonntag wird für den Sechser jeweils ein Gewinn von rund 100.000 Euro erwartet.

Joker bringt Sologewinn per App

Für den einzigen Großgewinn des Abends sorgte schließlich der Joker. Ein auf der Lotterien-App abgegebener Schein wies die richtige Zahlenkombination samt ausgewähltem „Ja“ auf. Die Belohnung für die treffsichere Entscheidung liegt bei exakt 187.000 Euro.