Viel Sonne, wenig Wolken: Der Sonntag wird größtenteils freundlich und heiß

Ein Hochdruckgebiet beschert dem Ostalpenraum am Sonntag makelloses Sommerwetter mit ausgiebigem Sonnenschein. Selbst die Quellwolken, die sich im Laufe des Nachmittags über den Bergkämmen bilden, bleiben weitgehend flach.

Der Tag beginnt größtenteils mit ungetrübtem Sonnenschein. Lokale Nebelfelder oder flache Wolken – etwa in Osttirol, im Lungau, der Obersteiermark sowie in einigen Alpentälern – lösen sich rasch auf. Im Tagesverlauf entstehen zwar einige Quellwolken, das Schauer- und Gewitterrisiko bleibt jedoch gering.

Nur von den Ötztaler Alpen bis zu den Hohen Tauern sind am späteren Nachmittag einzelne Gewitter möglich

Das Risiko für Unwetter beschränkt sich im Wesentlichen auf die Regionen vom Tiroler Alpenhauptkamm bis nach Oberkärnten. Im Wiener Becken und in Niederösterreich frischt mäßiger Südostwind auf. Die Temperaturen erreichen hochsommerliche 27 bis 34 Grad, in 2000 Metern Höhe liegen die Werte je nach Region zwischen 15 Grad im Osten und 21 Grad im Westen.