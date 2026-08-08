100.000 Euro per Zufall: 50 Österreicher jubeln jetzt – wer gewonnen hat
Im Rahmen der EuroMillionen-Ziehungen wurden von allen in Österreich teilnehmenden Tipps der vergangenen beiden Runden 50 ausgewählt, die per Zufall 100.000 Euro gewonnen haben. Wir wissen, wer das Geld bekommt.
Alle paar Monate findet bei EuroMillionen hierzulande eine Sonderausschüttung statt. So hat es etwa im vergangenen November oder dieses Jahr im Mai jeweils 50 Mal 100.000 Euro extra für die Spielteilnehmer zu gewinnen gegeben. Und nun, Anfang August, war es wieder so weit. Neuerlich wurden fünf Millionen Euro auf 50 Spielteilnehmer in Form des „SuperBonus“ aufgeteilt. Während der Hauptgewinn von mehr als 111 Millionen Euro zwar nicht in Österreich geknackt wurde, werden hierzulande also dennoch ebenfalls einige Millionen ausgezahlt.
Spielst du bei EuroMillionen mit?
Wie man die 100.000 Euro gewinnen konnte
Das Geld wird dabei zufällig verlost, nur eine einzige Zahl muss dafür richtig sein, um es zu gewinnen: die Quittungsnummer. Um mit im Lostopf dabei gewesen zu sein, hat man an zumindest einer der beiden letzten Ziehungen – also am 4. oder 7. August 2026 – teilnehmen müssen. Mit der Teilnahme war man ohne Zusatzkosten automatisch im Losverfahren mit dabei.
Aus 50 macht ÖsterreichBonus 52 Gewinne zu je 100.000 Euro
Zusätzlich zu den 50 Extra-Gewinnen wurde sowohl am Dienstag als auch am Freitag wie üblich der „normale“ ÖsterreichBonus ausgespielt. Heißt: In den beiden Runden wurden eigentlich nicht weniger als 52 Mal 100.000 Euro per Zufall unter den teilnehmenden Tipps in Österreich verteilt. Wir haben in der folgenden Infobox jetzt die Gewinner-Quittungsnummern, die auf win2day bereits einsehbar sind, für euch.
Diese Quittungsnummern „aus“ Österreich haben 100.000 Euro per Zufall gewonnen:
50 Mal SuperBonus:
- 712 216 1906
- 712 373 0238
- 712 469 1840
- 712 487 7546
- 712 490 1902
- 712 494 5832
- 715 781 9564
- 715 786 6840
- 715 791 1981
- 715 793 0345
- 715 800 6826
- 715 806 8237
- 715 807 9775
- 715 812 7543
- 715 816 3619
- 715 822 5880
- 715 830 9976
- 715 831 8011
- 715 831 9801
- 715 835 7157
- 715 836 0771
- 715 836 2031
- 715 836 4837
- 715 838 7446
- 715 840 8212
- 715 847 3367
- 715 848 3465
- 715 855 4327
- 715 886 0026
- 715 893 5200
- 715 894 8679
- 715 901 8256
- 715 907 0197
- 715 910 4088
- 715 910 4997
- 715 912 3625
- 715 916 5964
- 715 918 1346
- 715 928 3541
- 715 936 7840
- 715 940 1959
- 715 941 3052
- 715 943 3230
- 715 947 6379
- 715 950 3980
- 715 952 6442
- 715 953 7482
- 715 955 3570
- 721 112 7955
- 721 250 5169
2 Mal ÖsterreichBonus:
- Dienstag, 4. August: 715 837 8604
- Freitag, 7. August: 715 837 3141
alle Angaben ohne Gewähr