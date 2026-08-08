100.000 Euro per Zufall: 50 Österreicher jubeln jetzt – wer gewonnen hat

Im Rahmen der EuroMillionen-Ziehungen wurden von allen in Österreich teilnehmenden Tipps der vergangenen beiden Runden 50 ausgewählt, die per Zufall 100.000 Euro gewonnen haben. Wir wissen, wer das Geld bekommt.

Alle paar Monate findet bei EuroMillionen hierzulande eine Sonderausschüttung statt. So hat es etwa im vergangenen November oder dieses Jahr im Mai jeweils 50 Mal 100.000 Euro extra für die Spielteilnehmer zu gewinnen gegeben. Und nun, Anfang August, war es wieder so weit. Neuerlich wurden fünf Millionen Euro auf 50 Spielteilnehmer in Form des „SuperBonus“ aufgeteilt. Während der Hauptgewinn von mehr als 111 Millionen Euro zwar nicht in Österreich geknackt wurde, werden hierzulande also dennoch ebenfalls einige Millionen ausgezahlt.

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Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Wie man die 100.000 Euro gewinnen konnte

Das Geld wird dabei zufällig verlost, nur eine einzige Zahl muss dafür richtig sein, um es zu gewinnen: die Quittungsnummer. Um mit im Lostopf dabei gewesen zu sein, hat man an zumindest einer der beiden letzten Ziehungen – also am 4. oder 7. August 2026 – teilnehmen müssen. Mit der Teilnahme war man ohne Zusatzkosten automatisch im Losverfahren mit dabei.

Aus 50 macht ÖsterreichBonus 52 Gewinne zu je 100.000 Euro

Zusätzlich zu den 50 Extra-Gewinnen wurde sowohl am Dienstag als auch am Freitag wie üblich der „normale“ ÖsterreichBonus ausgespielt. Heißt: In den beiden Runden wurden eigentlich nicht weniger als 52 Mal 100.000 Euro per Zufall unter den teilnehmenden Tipps in Österreich verteilt. Wir haben in der folgenden Infobox jetzt die Gewinner-Quittungsnummern, die auf win2day bereits einsehbar sind, für euch.