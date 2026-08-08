Rührender Abschied von Suchhund Nancy: „Danke für deinen Einsatz“

Das Österreichische Rote Kreuz rührt derzeit mit einem emotionalen Facebook-Posting. Dort wird sich von Suchhündin Lucy verabschiedet. „Danke für deinen Einsatz, Nancy. Du wirst in unserer Staffel in guter Erinnerung bleiben.“

„Danke für deinen Einsatz“

„Mit großer Betroffenheit nehmen wir Abschied von der Suchhündin Nancy. Gemeinsam mit ihrem Hundeführer Gernot war sie viele Jahre Teil der Suchhundestaffel Wiener Neustadt und unterstützte zahlreiche Übungen, Vorführungen und Einsätze“, so beginnt das Schreiben. „Mit ihrer Verlässlichkeit, ihrem Arbeitswillen und ihrer freundlichen Art war Nancy eine geschätzte Partnerin im Einsatz und ein wichtiger Teil der Staffel. Auch bei Vorführungen begeisterte sie viele Menschen und vermittelte einen wertvollen Einblick in die Arbeit der Suchhunde. Unser Mitgefühl gilt ihrem Hundeführer Gernot sowie allen, die Nancy begleitet haben“ und so endet es wertschätzend der Hündin gegenüber.

Auch Facebook-User sind gerührt

Auch Facebook-User sind gerührt, so schreibt ein Mann: „Ich finde diesen Nachruf für einen viebeinigen Einsatzkameraden ungewöhnlich wertschätzend und berührend. Machs gut Nancy, dort drüben, jenseits der Regenbogenbrücke. Run free“. Eine Frau meint: „Ich finde den Nachruf und die Wertschätzung die Nancy zuteil wird Herz erwärmend. Danke für deinen Dienst Nancy“. Über 145 Menschen haben den Beitrag aktuell kommentiert. Run free Nancy!