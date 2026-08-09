Diskussionen um BILLA-Lebkuchen bei 41 Grad: „Ihr seid spät dran“

Der Supermarkt-Riese BILLA hat seit Anfang August wieder Lebkuchen im Sortiment. Angekündigt hat man das ausgerechnet an einem Tag, an dem ein Hitzerekord gebrochen wurde. Das sorgte für Diskussionen.

41 Grad haben die Thermometer am 4. August 2026 angezeigt. Zu dem Zeitpunkt war das ein neuer Hitzerekord für Österreich seit Messbeginn. Am selben Tag hat der Supermarkt-Riese BILLA angekündigt, dass Lebkuchen und Co. ab sofort wieder in den Regalen hierzulande verfügbar sind. Tags darauf hatte es dann sogar 41,2 Grad. Mitten in einer noch nie dagewesenen Hitzewelle ist das beliebte Weihnachtsgebäck also in die Regale zurückgekehrt. Das kündigte der Supermarkt-Riese mit folgenden Worten an: „Endlich Zeit für Lebkuchenliebe. Bist du bereit?“

Lebkuchen im Hochsommer sorgen für Diskussionen

In den vergangenen Tagen hat das Posting daraufhin mehrere hundert Kommentare und Reaktionen kassiert. Die Diskussionen unter dem Posting sind gleichzeitig genau so heiß gelaufen, wie die Temperaturen. „Bei 40 Grad mit Lebkuchen beginnen? Stellts die Weihnachtsbäume auch vielleicht schon auf?“, schreibt etwa ein Facebook-Nutzer. Ein anderer Nutzer hat sich aber ganz offensichtlich darauf gefreut und die erste Dose auch schon verputzt. „Schmeckt lecker. Morgen gleich wieder nachfassen“, schreibt er etwa. Gleichzeitig reagieren viele mit Sarkasmus, Ironie und Unglauben: „Na endlich, in vier Monaten ist tiefster Advent“, oder „eigentlich ist ja schon wieder Osterzeit, ihr seid ein bisschen spät dran“ ist unter anderem zu lesen.

©5 Minuten Die Lebkuchensaison bei BILLA hat begonnen.

Lebkuchen im August nicht ungewöhnlich

Ungewöhnlich ist die Zeit, zu der die Lebkuchen wieder Einzug im Handel finden, aber freilich nicht. Auch in den vergangenen Jahren haben BILLA und etwa auch SPAR immer schon im August den beliebten Weihnachts-Snack im Angebot gehabt. Für Diskussionen hat das schon damals gesorgt, dieses Jahr laufen sie aber – auch und vor allem temperaturbedingt – noch etwas heißer.