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Ein Bild auf 5min.at zeigt dunkle Wolken, die direkt auf die Stadt Klagenfurt zukommen.
Am Montag wird es heiß - und stellenweise auch wieder gewittrig.
Österreich
09/08/2026
10. August

Gewitterwarnung am Montag: Starkregen, Sturm und Hagel in Österreich möglich

Am Montag, 10. August, erwartet die Österreicher wieder ein heißer Tag. Besonders im äußersten Osten könnte es bis zu 37 Grad haben. Zusätzlich wird in Teilen des Landes auch vor Gewittern gewarnt. Wir haben die Infos für euch.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(215 Wörter)
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Schon in der Früh wird eine schwache Störungszone erste Wolkenfelder im Westen und Norden des Landes bringen, einzelne teils gewittrige Regenschauer sind da bereits möglich. Immerhin: Ansonsten ist es zunächst jedoch weitgehend sonnig. Rund um Mittag ändert sich das aber erst einmal vor allem für das Bergland, wo vermehrt Quellwolken entstehen und sich von Nordwesten aus dann ins Umland ausbreiten.

„Manche Gewitterzellen könenn sich zusammenschließen und…“

„Die Schauer- und Gewitterneigung nimmt in vielen Regionen zu, manche Gewitterzellen können sich zusammenschließen und sogar Sturmböen und punktuell Hagel hervorbringen“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Wer auf flächendeckenden Regen hofft, wird allerdings auch am Montag enttäuscht. Dieser ist nämlich sowohl im nördlichen als auch im östlichen Flachland weiter unwahrscheinlich.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Gewitter-Warnung für Österreich am Montag, 10. August 2026.
©GeoSphere Austria
In einigen Teilen Österreichs wird am Montag vor Gewittern gewarnt.

Wie bereitest du dich auf Gewitter vor?

Ich verfolge die Wetterwarnungen genau und bleibe vorsichtig.
Ich räume Gartenmöbel weg und sichere Fenster und Türen.
Ich bleibe entspannt. Meistens geht’s glimpflich aus.
Ich habe mich noch nie aktiv vorbereitet.

So heiß wird es am Montag in Österreich

Die Temperaturen steigen am Montag dann ebenfalls wieder teils deutlich an. In der Früh liegen sie meist noch zwischen 14 und 21 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen dann wieder heiße 29 bis 37 Grad. Die heißesten Werte wird es einmal mehr im Osten des Landes geben. Aus diesem Grund wird an dem Tag für weite Teile des Ostens auch die Hitzewarnung wieder auf orange hochgeschraubt.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt die Hitze-Warnung für Österreich am Montag, 10. August 2026.
©GeoSphere Austria
Am Montag wird es vor allem im Osten und in der Stadt Graz wieder besonders heiß.
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