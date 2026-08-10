Umstellung? Das ist bald neu bei der Österreichischen Gesundheitskasse

Die Österreichische Gesundheitskasse baut ihre digitalen Services aus. Künftig sorgen KI-Systeme für schnellere Geldrückzahlungen und neue App-Funktionen für mehr Komfort.

Die ÖGK baut ihre App weiter aus und beschleunigt die Auszahlung von Rechnungen.

Die ÖGK baut ihre App weiter aus und beschleunigt die Auszahlung von Rechnungen.

Die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) stellt die Weichen für die Zukunft: Mit innovativer Digitalisierung und dem gezielten Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) sollen die Services für rund 7,6 Millionen Versicherte, Vertragspartner und Arbeitgeber spürbar vereinfacht werden. „Wir sind auf dem Weg, die modernste Gesundheitskasse Europas zu werden. Damit die Beiträge unserer Versicherten noch effizienter genutzt werden, setzen wir gezielt auf den Ausbau unserer digitalen Angebote“, betont ÖGK-Generaldirektor Bernhard Wurzer.

KI „KAI“ zahlt Geld jetzt schneller aus

Um Wahlarzt-Rechnungen künftig noch schneller rückzuerstatten, kommt das KI-System KAI (Kostenerstattung mit Artificial Intelligence) zum Einsatz. Wer Rechnungen über die Meine ÖGK-App oder die Website einreicht, profitiert von automatisierten Abläufen im Hintergrund. Über 85 Millionen eingereichte Seiten wurden bereits weitgehend automatisiert bearbeitet. In der App lässt sich der Status der Auszahlung in Echtzeit mitverfolgen.

Das ist bald neu in der ÖGK-App

Die App verzeichnet mittlerweile über eine Million Downloads und veränderte den Alltag vieler Patienten. Neben bereits verfügbaren Features wie der digitalen e-card, Push-Nachrichten bei neuen e-Rezepten oder der Buchung von Impfterminen stehen schon die nächsten Schritte an:

Anamnesebogen vorab ausfüllen: Künftig soll der Fragebogen für die Vorsorgeuntersuchung direkt in der App ausgefüllt werden. Beim Stecken der e-card in der Praxis wird er automatisch an den Arzt übermittelt.

Künftig soll der Fragebogen für die Vorsorgeuntersuchung direkt in der App ausgefüllt werden. Beim Stecken der e-card in der Praxis wird er automatisch an den Arzt übermittelt. Passende Kursangebote: Lebensstil-Empfehlungen beim Befundgespräch sollen direkt in der App mit passenden Kursen (z. B. Ernährung, Bewegung, Raucherentwöhnung) verknüpft werden.

Lebensstil-Empfehlungen beim Befundgespräch sollen direkt in der App mit passenden Kursen (z. B. Ernährung, Bewegung, Raucherentwöhnung) verknüpft werden. Alles im Blick: Ob Wahlarzt-Rechnung, Versicherungsdatenauszug oder Antrag auf Kinderbetreuungsgeld – die Zettelwirtschaft gehört der Vergangenheit an.

Neues Dashboard für Unternehmen

Auch für Firmen gibt es Erleichterungen: Das Dienstgeber-Dashboard (DG-Dashboard) bündelt im Unternehmensserviceportal (Mein USP) alle e-Services von ÖGK und BVAEB. Der gesicherte Einstieg erfolgt unkompliziert per ID Austria.