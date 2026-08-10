Taxiunternehmen pleite: Neun Dienstnehmer betroffen

Am 10. August 2026 wurde auf öffentlich-rechtlichen Gläubigerantrag über das Vermögen von einem Vorarlberger Taxiunternehmen („Ja mein Taxi“), das Konkursverfahren am Landesgericht Feldkirch eröffnet.

Es sind neun Dienstnehmer vom Konkurs des Unternehmens in Hard (Bezirk Bregenz) betroffen. Die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt derzeit rund 25.000 Euro, berichtet der KSV 1870. Zum Masseverwalter wurde Rechtsanwalt Mag. Stefan Aberer, bestellt.

Insolvenzursache:

Es liegen dem KSV1870 derzeit noch keine Informationen über die Ursachen des nunmehrigen Vermögensverfalls vor. Der KSV1870 wird die Gründe dieser Insolvenz sowie weitere verfahrensrelevante Details in Zusammenarbeit mit dem Masseverwalter erheben. Über die Möglichkeit einer Unternehmensfortführung wird vom Masseverwalter kurzfristig zu entscheiden sein.

Gläubigerforderungen

Die Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet am 15. Oktober 2026 am Landesgericht Feldkirch statt. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 1. Oktober 2026 (gerichtliche Anmeldefrist) über den KSV1870 angemeldet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.08.2026 um 09:00 Uhr aktualisiert