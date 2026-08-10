7 Österreicher schrammen an Lotto-Sechser vorbei, gewinnen 26.800 Euro
Auch Fortuna nutzt die Urlaubszeit scheinbar für eine kleine Auszeit. Denn auch bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 9. August 2026, hatte niemand die sechs Richtigen am Schein.
Die ganz großen Gewinne sind am Sonntag allgemein ausgeblieben. Weder bei Lotto noch bei den beiden LottoPlus- oder der Joker-Ziehung konnte sich jemand den Hauptgewinn holen. Damit geht es bei Lotto am Mittwoch, 12. August 2026, um einen Vierfachjackpot und rund vier Millionen Euro, beim Joker geht es um einen Jackpot mit rund 400.000 Euro.
Was ist dein höchster Lotto-Gewinn?
Lotto-Ziehung: Sieben Fünfer mit Zusatzzahl
Während die Hauptgewinne bei LottoPlus wie üblich auf die jeweiligen Fünfer aufgeteilt wurden und so 44 Teilnehmern rund 3.700 bzw. 31 Fünfern je etwa 5.300 Euro gebracht haben, hat es zumindest beim Fünfer mit Zusatzzahl bei der Lotto-Ziehung dann doch Gewinner gegeben – und dort dafür gleich sieben. Da es sich um einen Jackpot handelte, bekamen die sieben Gewinner immerhin jeweils knapp 26.800 Euro. Bei ihnen handelt es sich um zwei Spielteilnehmer aus Wien und je einen aus Kärnten, der Steiermark und dem Burgenland. Die übrigen zwei Gewinner haben via win2day gespielt, berichten die Österreichischen Lotterien.
Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 9. August 2026, gezogen:
- Lotto: 12, 16, 31, 34, 37, 39; Zusatzzahl: 36
- LottoPlus, 1. Ziehung: 1, 8, 19, 35, 40, 44
- LottoPlus, 2. Ziehung: 14, 15, 19, 23, 26, 41
- Joker: 8, 0, 7, 3, 1, 7
alle Angaben ohne Gewähr