Legende aus Lignano verstorben: Ciao „Cocco Bello“

Wer gerne in Lignano am Strand Urlaub verbringt, hat ihn sicher gekannt. Das Urgestein der Kokosnuss-Verläufer dort, "Coco Bello", ist nun leider verstorben.

/ ©Copy Facebook / Lignano - Sonne, Sand und Meer/ Mani P./Canva

Veröffentlicht am 10. August 2026, 11:26 / ©Copy Facebook / Lignano - Sonne, Sand und Meer/ Mani P./Canva

Bei Lignanofans herrscht derzeit Trauer. Denn der beliebte und sehr bekannte Verkäufer „Cocco Bello“ verstarb.

„Du warst eine Legende in Lignano“

Auf Facebook trauern derzeit zahlreiche User um den bekannten Verkäufer. „Ruhe in Frieden Coco Bello. Als Kind hast du mich verzaubert“. Eine Frau schreibt in den Kommentaren: „Ohhh nein…..Ruhe in Frieden Coco Bello… du warst eine Legende in Lignano.“ In einem sind sich die Social Media Nutzer jedenfalls einig: dass er sehr nett und sympathisch war.

Jahrzehntelang in Lignano unterwegs

Seinen Namen hat der Mann von dem typischen Ruf der Verkäufer am Strand bekommen. Dieser schallt nämlich laut: „Cocco Bello“. Giovanni (sein echter Name) war jahrzehntelang in Lignano unterwegs und verkaufte seine Kokosnüsse. Ciao, „Cocco Bello“!

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.08.2026 um 13:01 Uhr aktualisiert